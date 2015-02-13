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Новости / Образование

В Кирово-Чепецке прошел городской этап конкурса "Учитель года"

Сегодня, 11:43 | Просмотров: 86 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Продолжают определяться все новые претенденты на звание победителя областного конкурса "Учитель года". Одним из них стал Алексей Суслов. Преподаватель истории и обществознания Кирово-Чепецкого лицея.

- Вот оно огромное государство. Саша, скажи, пожалуйста, а что такое держава.

Алексей Суслов работает в лицее два года. Привыкать к новому коллективу, признается, всегда сложно. Но ему повезло сразу найти общий язык с коллегами и учениками. Его уроки сейчас это как мастер-классы по преподаванию отдельно взятого предмета.

В Кирово-Чепецке прошел городской этап конкурса "Учитель года"АЛЕКСЕЙ СУСЛОВ, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ:
«Есть такое хорошее понятие как наставник. Я для учеников не ставлю себя выше их. Тем более со старшими. Мы должны их направить, а не задавить волю, к изучению материала».
 
 
К городскому конкурсу педагог готовился больше трех месяцев. Эссе представил на заочном этапе. Далее раскрыл себя через урок, методический семинар и визитку. В ней он показал умение рассказывать хорошие и увлекательные истории. Такой нестандартный подход склонил на его сторону симпатии взрослого и детского жюри.

В Кирово-Чепецке прошел городской этап конкурса "Учитель года"ГАЛИНА ЗЕМЛЮКОВА, ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ:
«У Алексея Владимировича можно учиться его харизматичности, умения общаться с детьми. Он очень обаятельный человек, разносторонний такой, увлекающийся».
 
 
В истории конкурса Алексей Суслов лишь четвертый мужчина, признанный "Учителем года" в Кирово-Чепецке. В лицее с мнением экспертов полностью согласны. Историк полон идей и проектов, способных еще больше заинтересовать детей к изучению прошлого человечества.

АЛЕКСЕЙ СУСЛОВ, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ:
«Это мой класс. Они обожают историю. Они готовятся к каждому уроку. Понятно, что без ошибок не происходит. Но самый главный итого это любовь к истории. Это то, что мне нужно от детей».
 
 
Творческий подход к работе педагогу теперь предстоит показать в апреле на региональном этапе конкурса "Учитель года".


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