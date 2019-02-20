Начальное звено 51-ой школы готовится к переезду
АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«51ая школа на улице Калинина работает с полной загрузкой, в две смены, сейчас здесь обучаются больше 1300 юных кировчан. Поэтому еще год назад было решено передать школе вот это здание на Воровского74».
Раньше здесь располагался Центр повышения квалификации и ресурсного обеспечения системы образования. Здание не было приспособлено для обучения школьников и здесь пришлось провести масштабную реконструкцию.
Первого апреля - с началом четвертой четверти - за парты в новом здании сядут 600 учеников. Всё начальное звено. На реконструкцию из бюджета города были выделены 70 миллионов рублей. Еще как минимум 22 миллиона потребуется на благоустройство территории и выполнение фасадных работ. А между тем, "переселить" младших учеников 51ой школы планировали сюда еще в январе. Но работы затянулись.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
- Конечно, запросят, но понимаете, есть указ Президента, который обязывает нам к определенному сроку перевести все школы на работу в одну смену.
Напомним, произойти это должно к 25му году. Впереди - казалось бы долгих шесть лет. Но, как сообщалось ранее, с открытием второго корпуса 51ая станет девятой школой в городе, где дети учатся в одну смену.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
29.12.2017