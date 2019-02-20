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- К сожалению, запоздали, зато сделали все как положено, без замечаний.

- Мы разгрузим полностью вторую смену.

Начальное звено 51-ой школы готовится к переезду. Самых юных учеников «переселяют» в другое здание. С чем это связано, и в каких условиях будут "решать задачки" дети?Раньше здесь располагался Центр повышения квалификации и ресурсного обеспечения системы образования. Здание не было приспособлено для обучения школьников и здесь пришлось провести масштабную реконструкцию.Первого апреля - с началом четвертой четверти - за парты в новом здании сядут 600 учеников. Всё начальное звено. На реконструкцию из бюджета города были выделены 70 миллионов рублей. Еще как минимум 22 миллиона потребуется на благоустройство территории и выполнение фасадных работ. А между тем, "переселить" младших учеников 51ой школы планировали сюда еще в январе. Но работы затянулись.Напомним, произойти это должно к 25му году. Впереди - казалось бы долгих шесть лет. Но, как сообщалось ранее, с открытием второго корпуса 51ая станет девятой школой в городе, где дети учатся в одну смену.