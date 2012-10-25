Кировские студенты устроили "Парламентские дебаты". Турнир прошел в британском формате. Интеллектуальная битва собрала 12 команд из шести ВУЗов.
Горячие парламентские дебаты в британском формате на социальные, политические, культурные темы - студенты кировских вузов соревнуются в умении убеждать. Не только слушать, но и слышать, быть понятым.
ИНГА ЧЕБОТАРЁВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА "КИРОВСКАЯ ЛИГА ДЕБАТОВ":
«Это, прежде всего, интеллектуальная игра, которая учит слышать друг друга, что в мире вообще все не только черное и белое и очень много разных оттенков и очень много может быть точек зрения на одну и ту же проблему. И вот эта игра показывает, как проще можно решить эти проблемы в жизни. Она готовит к этому».
В интеллектуальной игре важна не тема, а сам процесс доказательства, убеждения публики. В отличие от житейских споров и переговоров в бизнесе, игра проходит по строгим правилам и является копией Дебатов в британском парламенте, формат которых не менялся с 17 века.
ГАЛИНА КОМПАНЕЙЦЕВА, СУДЬЯ ИГРЫ:
«Дебаты - как любая игра имеет свои правила, есть определенные стратегии, следуя которым можно выиграть, то есть все игроки приходят, они знают правила, они соблюдают регламент, и мы как судьи оцениваем их аргументацию, логику, логические цепочки».
Еще в Древней Греции все споры, важные государственные и житейские вопросы решались по итогам выступлений спорящих сторон. И тот, кто лучше умел обосновать свою точку зрения, становился победителем. ЕВГЕНИЯ ЖУКОВА, УЧАСТНИЦА ДЕБАТОВ:
«Мне очень нравится общаться с людьми, доказывать свою точку зрения, в целом спорить - это очень интересно, развивает воображение - ты можешь посмотреть на ситуацию с какой-то другой стороны».
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