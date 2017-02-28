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Новости / Образование

О проблеме с обеспеченностью малышей местами в детских садах

Вчера, 18:05 | Просмотров: 130 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Не теряет актуальности проблема с обеспеченностью малышей местами в детских садах. С одной стороны - рождаемость в Кирове падает, с другой - миграция из районов в областной центр растет. А это приводит к дефициту мест в дошкольных учреждениях даже для детей старше 3-х лет. Как долго продлится этот процесс?

Этот год для департамента образования города был и остаётся непростым. Устроить ребенка в детский сад в Кирове, если вы не входите в категорию льготников, крайне сложно даже после 3 лет. Про садик от 1,5 лет можно почти забыть. Прошли митинги, звучали требования родителей создать новые места в дошкольных учреждениях, не лишать льгот те семьи, где малыши сидят дома. Кировчан услышали. Прогресс налицо.

О проблеме с обеспеченностью малышей местами в детских садахАЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«К началу выдачи направлений в детские сады у нас оставалось 2990 детей 2015 года рождения, сейчас 1700 детей 2015 года рождения, которые по тем или иным причинам не смогли пойти в детские сады».
 
Причина резкого роста числа детей, которые не могут попасть в детские сады из-за нехватки мест, отнюдь не в бэби-буме. Рождаемость в Кирове и Кировской области последние годы падает. Причины в экономике. Молодые семьи с детьми начали массово уезжать из районов в областной центр в поисках стабильности и перспективной работы.

О проблеме с обеспеченностью малышей местами в детских садахЛАРИСА КОПЫСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Этот процесс будет продолжаться, но в каком объеме предсказать невозможно. Если смотреть по аналогии с прошлыми годами, 300 - 400 человек».
 
Сейчас в областном центре завершается строительство 6 новых дошкольных учреждений: 2 в мкр. Чистые пруды, по 1 садику в микрорайонах Урванцево, Озерки, в Нововятском районе, в районе Метроград. На эти цели из бюджетов всех уровней направлено более миллиарда рублей. Кстати, новый детский сад на Чистопрудненской 8, начнёт работу через несколько дней.


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