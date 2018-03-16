В Кирове за снег, упавший с крыши на ученика, школу оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Поделиться новостью:

В следкоме возбудили уголовное дело по факту причинения травм 9-летнему мальчику в результате падения на него снежной массы с крыши учебного заведения.

Инцидент произошел 29 января 2019 года у школы № 45 г. Кирова.

Рабочие чистил крышу здания и скидывали снег вниз. В это время на хоккейной площадке, которая рядом со школой, закончились занятия с детьми. Учитель вместе с детьми возвращались к зданию школы.

У входа в здание дежурил сотрудник, который следил за работами на крыше. Группа детей остановилась, чтобы подождать окончания работ. Но один из учеников решил побежать ко входу в раздевалку. И в этот момент с козырька крыши на ребенка упал снег. Мальчик получил легкие травмы.

По итогам проверки к дисциплинарному взысканию были привлечены директор школы, педагог дополнительного образования, инженер по охране труда и технике безопасности.

Ппо итогам рассмотрения административной комиссией города Кирова 19 февраля по факту случившегося на школу № 45 наложен штраф в размере 200 000 рублей.