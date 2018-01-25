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Новости / Образование

В Кирове открылся новый корпус детского сада № 4

Вчера, 20:47 | Просмотров: 158 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Всё лучшее - детям! Символично за день до празднования Международного женского дня в районе Чистые пруды открылся детский сад №4 «Радуга детства».

- Всем строителям спасибо за такой отличный дом. Жить, учиться, веселиться дошколята будут в нём.

Занятия в детском саду уже вовсю идут. В группе "Росинки", например, дети в это время отправлялись на прогулку.

В Кирове открылся новый корпус детского сада № 4АРИНА РОХИНА:
«Я потом играла в шарики, в кубики, а ещё мы потом с Алиной играли в куколки в разные».
 
Современный садик для современных детей: уютная спальная комната, просторное групповое помещение с большим количеством игрушек, спортивный и музыкальный зал. Преподаватели детсада даже организовали творческий коллектив, который также подготовился к церемонии открытия - малыши прочитали стихи и спели песню.

В Кирове открылся новый корпус детского сада № 4АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сегодня в обычном детском садике можно научиться плавать. Занятия проходят каждый день в течение 20-30 минут».
 
Также детский сад оснащён кабинетами психолога и логопеда, а кабинет дополнительного образования малыши называют волшебной комнатой, которая оснащена сенсорным и мультимедийным оборудованием. Для прогулок детей подготовлены современные игровые и спортивные площадки.

В Кирове открылся новый корпус детского сада № 4ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«И это не просто детский сад - это современный центр для наших малышей, где они могут всесторонне получать образование, для гармоничного развития, укрепления здоровья. Здесь есть всё, чтобы юные кировчане чувствовали себя счастливыми и радостными».
 
В детском саду №4 «Радуга детства» будет функционировать 12 групп на 260 мест. До 2020 года будет построено, в общей сложности, 20 детских садов. По итогу, уже в текущем году очерёдность в дошкольные учреждения должна сократиться в 5 раз.


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