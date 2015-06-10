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Новости / Образование

В гимназии имени Грина прошел экологический урок

Вчера, 17:47 | Просмотров: 172 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Сегодня в гимназии имени Грина прошел экологический урок. Девятиклассники смогли по лишайникам на деревьях определить состояние атмосферного воздуха на территории учебного заведения. За практическим занятием наблюдал Михаил Конышев.

Лишайники весьма чувствительны к загрязнению воздуха и поэтому быстро погибают в крупных городах. Поэтому в последние время их широко применяют при оценке загрязнения воздуха и контроля радиоактивной обстановки. По видовому составу лишайников и встречаемости можно судить о степени загрязнения воздуха.

В гимназии имени Грина прошел экологический урок НАТАЛЬЯ ШИШКИНА, УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ, ХИМИИ, ЭКОЛОГИИ ГИМНАЗИИ ИМЕНИ А. ГРИНА:
«Мы сегодня посмотрели метод лихеноиндикации, который позволяет определить состояние атмосферы в микрорайоне. Довольно простой метод, поскольку лишайники являются индикаторами воздуха. Чем больше покрытие, тем чище воздух, чем меньше покрытие, то воздух загрязнен».

Исследования ребят показали, что покрытие лишайниками на деревьях составило примерно от 20 до 30 % и это говорит о среднем уровне загрязнения атмосферного воздуха. Ситуация не критичная и ее можно изменить, например, высаживать деревья, которые помогут в очистке воздуха. Стоит отметить, что в этом году Наталья Шишкина стала лидером регионального рейтинга педагогов по экопросвещению школьников. Итоги рейтинга проводились среди 55 тысяч учителей.

НАТАЛЬЯ ШИШКИНА, УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ, ХИМИИ, ЭКОЛОГИИ ГИМНАЗИИ ИМЕНИ А. ГРИНА:
«Мы участвовали в различных конкурсах и на основании этого на подведении итогов, что мои школьники не только участвуют в таких уроках. Они участвуют в онлайн тестах, занимают призовые места. Вот в совокупности и получилась такая награда».
 
 
Добавим, что ребята на регулярной основе принимают участие по сбору пластика, макулатуры и батареек.


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