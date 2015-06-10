В гимназии имени Грина прошел экологический урок
Лишайники весьма чувствительны к загрязнению воздуха и поэтому быстро погибают в крупных городах. Поэтому в последние время их широко применяют при оценке загрязнения воздуха и контроля радиоактивной обстановки. По видовому составу лишайников и встречаемости можно судить о степени загрязнения воздуха.
НАТАЛЬЯ ШИШКИНА, УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ, ХИМИИ, ЭКОЛОГИИ ГИМНАЗИИ ИМЕНИ А. ГРИНА:
«Мы сегодня посмотрели метод лихеноиндикации, который позволяет определить состояние атмосферы в микрорайоне. Довольно простой метод, поскольку лишайники являются индикаторами воздуха. Чем больше покрытие, тем чище воздух, чем меньше покрытие, то воздух загрязнен».
Исследования ребят показали, что покрытие лишайниками на деревьях составило примерно от 20 до 30 % и это говорит о среднем уровне загрязнения атмосферного воздуха. Ситуация не критичная и ее можно изменить, например, высаживать деревья, которые помогут в очистке воздуха. Стоит отметить, что в этом году Наталья Шишкина стала лидером регионального рейтинга педагогов по экопросвещению школьников. Итоги рейтинга проводились среди 55 тысяч учителей.
НАТАЛЬЯ ШИШКИНА, УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ, ХИМИИ, ЭКОЛОГИИ ГИМНАЗИИ ИМЕНИ А. ГРИНА:
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10.06.2015