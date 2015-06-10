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«Мы участвовали в различных конкурсах и на основании этого на подведении итогов, что мои школьники не только участвуют в таких уроках. Они участвуют в онлайн тестах, занимают призовые места. Вот в совокупности и получилась такая награда».

Сегодня в гимназии имени Грина прошел экологический урок. Девятиклассники смогли по лишайникам на деревьях определить состояние атмосферного воздуха на территории учебного заведения. За практическим занятием наблюдал Михаил Конышев.Лишайники весьма чувствительны к загрязнению воздуха и поэтому быстро погибают в крупных городах. Поэтому в последние время их широко применяют при оценке загрязнения воздуха и контроля радиоактивной обстановки. По видовому составу лишайников и встречаемости можно судить о степени загрязнения воздуха.Исследования ребят показали, что покрытие лишайниками на деревьях составило примерно от 20 до 30 % и это говорит о среднем уровне загрязнения атмосферного воздуха. Ситуация не критичная и ее можно изменить, например, высаживать деревья, которые помогут в очистке воздуха. Стоит отметить, что в этом году Наталья Шишкина стала лидером регионального рейтинга педагогов по экопросвещению школьников. Итоги рейтинга проводились среди 55 тысяч учителей.Добавим, что ребята на регулярной основе принимают участие по сбору пластика, макулатуры и батареек.