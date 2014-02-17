В детских лагерях в Башарово прошел сбор для вожатых

Старт в лето. В детских лагерях в Башарово прошел инструктивный сбор для вожатых, которым летом предстоит работать с детьми.
Новшеством этого года в проведении выездного сбора стало участие организаторов, которые имеют опыт работы на крупных федеральных площадках - в "Артеке", "Орленке", "Смене" и "Сириусе".
МАКСИМ БОНДАРЧУК, РУКОВОДИТЕЛЬ ИНСТРУКТИВНОГО СБОРА ВОЖАТЫХ:
«Если брать Всероссийские детские центры, там больше уклон идет на образовательный процесс, а в наших лагерях - на творческую, познавательную и оздоровительную деятельность».
130 будущих вожатых оказались в тех же условиях, что будут летом в оздоровительных лагерях - линейки, зарядка, дежурство и следование распорядку дня. Впрочем, многие еще не забыли свое детство.
АНАСТАСИЯ УПШИНСКАЯ, УЧАСТНИЦА СБОРА ВОЖАТЫХ:
«С 6 до 15 лет ты ездишь каждый год, и когда возраст, когда ты можешь ездить ребенком, заканчивается, следующее лето ты уже не представляешь без лагеря, и в этот момент ты понимаешь, что есть возможность стать таким же наставником для других ребят, так же их чему-то научить, помочь».
С введением профессионального стандарта будущие вожатые в период обучения осваивали педагогическое мастерство и технологии воспитательной работы в теории. Завершающим этапом "Школы вожатых" стал этот инструктивный сбор "Старт в лето". Участникам предстоит сдать квалификационный экзамен и получить свидетельства о присвоении профессии «вожатый», а с июня приступить к работе в детских лагерях.
Участников инструктивного сбора также ждали различные игры, квесты, "огоньки", спортивные состязания и другие отрядные и общелагерные дела.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.
16 +
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"