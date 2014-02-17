В детских лагерях в Башарово прошел сбор для вожатых

Поделиться новостью:

«Если брать Всероссийские детские центры, там больше уклон идет на образовательный процесс, а в наших лагерях - на творческую, познавательную и оздоровительную деятельность».

«С 6 до 15 лет ты ездишь каждый год, и когда возраст, когда ты можешь ездить ребенком, заканчивается, следующее лето ты уже не представляешь без лагеря, и в этот момент ты понимаешь, что есть возможность стать таким же наставником для других ребят, так же их чему-то научить, помочь».

Старт в лето. В детских лагерях в Башарово прошел инструктивный сбор для вожатых, которым летом предстоит работать с детьми.Новшеством этого года в проведении выездного сбора стало участие организаторов, которые имеют опыт работы на крупных федеральных площадках - в "Артеке", "Орленке", "Смене" и "Сириусе".130 будущих вожатых оказались в тех же условиях, что будут летом в оздоровительных лагерях - линейки, зарядка, дежурство и следование распорядку дня. Впрочем, многие еще не забыли свое детство.С введением профессионального стандарта будущие вожатые в период обучения осваивали педагогическое мастерство и технологии воспитательной работы в теории. Завершающим этапом "Школы вожатых" стал этот инструктивный сбор "Старт в лето". Участникам предстоит сдать квалификационный экзамен и получить свидетельства о присвоении профессии «вожатый», а с июня приступить к работе в детских лагерях.Участников инструктивного сбора также ждали различные игры, квесты, "огоньки", спортивные состязания и другие отрядные и общелагерные дела.