В Кирове в Метрограде началось строительство детского сада

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- Такая вот территория для размещения на улице детей, нам хотелось сделать какое-то общее пространство, чтобы было помимо того, что они сегментно на группы разделены, общее пространство, где они встречаются и могут вместе пообщаться.

«Мы планируем сократить в этом году очередь, грубо, на 1.5 тысячи детей».

В микрорайоне Метроград началось строительство детского сада. За месяц возвели первый этаж.Фасад будет выполнен из японских панелей, также будут присутствовать декоративные элементы и витражи. В детском саду будет бассейн, соляная пещера, игровые и спортивные залы. Предусмотрена и большая игровая площадка.Детский сад будет трёхэтажным, рассчитан он на 220 мест. На первом этаже будут размещаться ясельные группы. Интерьер детсада запланирован в виде трансформера с различными тактильными элементами - металлом, шерстью, деревом. Кроме того, интерьер группы можно будет менять, создавая различные экспозиции с помощью рисунков и поделок самих малышей. Уже в ближайшее время ситуация с местами в детских садах улучшится - кроме этого садика планируется построить ещё четыре.Стоимость строительства детсада составляет 225 млн. рублей. Срок сдачи намечен до конца ноября. Первые воспитанники дошкольного учреждения в Метрограде появятся в 1 квартале 2020 года.