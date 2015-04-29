Лагерь с дневным пребыванием детей в школе № 16 города Кирова

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«Также у нас есть игротека, работает библиотека, медицинский кабинет, тренажерный комплекс на спортивной площадке, все это для наших детей».

«В этом году Правительством Кировской области выделена субсидия на организацию летнего отдыха, более 7,5 млн. рублей, эта субсидия пошла на удешевление стоимости питания».

В Кирове в июне в лагерях с дневным пребыванием детей отдохнут почти девять тысяч юных кировчан. Чем заняты дети в 16-й школе?Каждый отряд готовит свой спектакль, который покажет на фестивале сказок. Смена посвящена Году театра, и ребята осваивают сценические профессии - кто-то стал актером, кто-то декоратором. Все лагеря с дневным пребыванием детей в Кирове участвуют в конкурсе на самую лучшую программу мероприятий. Так что школьникам скучать некогда.Смену в 16-й школе назвали "Веселая планета". Каждый день здесь проходят новые выставки, где можно посмотреть творческие работы ребят. Каждый отряд готовится к большому концерту, выступать будут с песнями и танцами.Всего в смене пять отрядов, это и учащиеся начальной школы, и дошколята. Все они с удовольствием участвуют и в спортивных состязаниях, и в других лагерных делах.Всего в областном центре этим летом при муниципальных образовательных организациях будет работать 64 лагеря. В июне в них отдохнут почти девять тысяч детей.