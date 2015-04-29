Лагерь с дневным пребыванием детей в школе № 16 города Кирова
- Надо мне домой идти...не пугай сестрицу.
Каждый отряд готовит свой спектакль, который покажет на фестивале сказок. Смена посвящена Году театра, и ребята осваивают сценические профессии - кто-то стал актером, кто-то декоратором. Все лагеря с дневным пребыванием детей в Кирове участвуют в конкурсе на самую лучшую программу мероприятий. Так что школьникам скучать некогда.
АРИНА БЕЛЯКОВА:
«Мы ходили в Театр на Спасской, смотрели "Маугли", очень понравилось, мне нравится еще тут мастерская поделок, делаем интересные поделки, раскрашиваем раскраски».
Смену в 16-й школе назвали "Веселая планета". Каждый день здесь проходят новые выставки, где можно посмотреть творческие работы ребят. Каждый отряд готовится к большому концерту, выступать будут с песнями и танцами.
СВЕТЛАНА ФОФАНОВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 16 Г. КИРОВА:
ВЕРА ЖУЙКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
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