Стали известны первые итоги ЕГЭ по пяти предметам

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«Вначале года я поставил себе программу максимум - набрать 90 баллов по каждому из экзаменов».

«По математике я на самом деле не ожидал, что будет 100 баллов, потому что мне этот предмет не нужен для поступления в вуз, но я учусь в физмате, поэтому так получилось. А по истории я целый год решал варианты, читал учебники и на самом деле это закономерно, наверное».

«Сейчас уже известны 23 стобалльных результата, порядка 240 человек у нас не справились с математикой. Мы надеемся, что они справятся на экзамене по русскому языку и их допустят к пересдаче в резервные сроки основной волны. И шанс получить аттестат у них будет».

Определены первые стобалльники. В Кировской области продолжается подведение итогов аттестации выпускников. У Никиты Буланова из Физматлицея - наивысший балл сразу по двум предметам. Более подробно о предварительных итогах ЕГЭ расскажет Анастасия Елсукова.Неспешно гулять по набережной и наслаждаться живописным пейзажем - еще недавно Никита Буланов мог об этом только мечтать. Все свое время выпускник физматлицея посвящал исключительно учебе.Он упорно шел к своей цели, и результат в итоге превзошел все ожидания. Никита - пока единственный в области выпускник, получивший 100 баллов по двум, причем совершенно полярным предметам.Сейчас Никита в ожидании результатов еще по двум предметам - русскому языку и обществознанию. Подведение итогов экзаменационной компании продолжается. На сегодня известны результаты ЕГЭ по пяти предметам.Резервный период основной волны уже стартовал. Окончательные итоги экзаменационной компании будут известны в середине июля. Бывало, что кировские выпускники становились стобалльниками сразу по трем предметам. Не исключено, что их ряды пополнит и Никита Буланов. Выпускник Физматлицея мечтает поступить в один из вузов Екатеринбурга и стать юристом.