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В Кирове наградили лауреатов премии имени Аполлинарии Тепляшиной

В Кирове наградили лауреатов премии имени Аполлинарии Тепляшиной

Сегодня, 15:11
187
Иван Швецов
В Кирове наградили лауреатов премии имени Аполлинарии Тепляшиной


Накануне в библиотеке имени Герцена состоялась церемония награждения лауреатов премии имени Аполлинарии Тепляшиной, учительницы начальных классов, заслуженного учителя, кавалера двух орденов Ленина.

Премия имени учительницы Аполлинарии Тепляшиной единственная и уникальная для России, такая же уникальная, как профессия учителя начальных классов. Именно от первой учительницы зависит настрой ребёнка на все годы учёбы в школе. Ребенок никогда не проникнется интересом к освоению новых знаний, если увидит, что учитель равнодушен к своей работе. В этом году победителями конкурса стали 6 педагогов из разных районов Кировской области.

ВЕРА ПАСТУХОВА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ):
«Эта награда имеет большое значение для любого учителя начальных классов, для меня слов нет просто, эта награда имени учителя, который образец. Детей надо любить. Если их любишь искренне, они это чувствуют и идут навстречу, открываются».



СВЕТЛАНА ТИМИНОВА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (ЯРАНСК):
«Эта награда значит для меня признание. И я бы без поддержки своих детей ничего бы не добилась. Без них мы бы ничего не добились!».

Добавим, что премия вручается с 1999 года за подвижническую, выдающуюся, профессиональную деятельность в обучении и воспитании детей. Инициатор её вручения - ученик Апполинарии Тепляшиной, председатель Российского детского фонда, писатель Альберт Лиханов. За время существования премии ее лауреатами стали почти 100 педагогов. Все они получают и нагрудный знак в виде медали с профилем  Аполлинарии Тепляшиной.
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