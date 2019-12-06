В Кирове наградили лауреатов премии имени Аполлинарии Тепляшиной

Накануне в библиотеке имени Герцена состоялась церемония награждения лауреатов премии имени Аполлинарии Тепляшиной, учительницы начальных классов, заслуженного учителя, кавалера двух орденов Ленина.Премия имени учительницы Аполлинарии Тепляшиной единственная и уникальная для России, такая же уникальная, как профессия учителя начальных классов. Именно от первой учительницы зависит настрой ребёнка на все годы учёбы в школе. Ребенок никогда не проникнется интересом к освоению новых знаний, если увидит, что учитель равнодушен к своей работе. В этом году победителями конкурса стали 6 педагогов из разных районов Кировской области.Добавим, что премия вручается с 1999 года за подвижническую, выдающуюся, профессиональную деятельность в обучении и воспитании детей. Инициатор её вручения - ученик Апполинарии Тепляшиной, председатель Российского детского фонда, писатель Альберт Лиханов. За время существования премии ее лауреатами стали почти 100 педагогов. Все они получают и нагрудный знак в виде медали с профилем Аполлинарии Тепляшиной.