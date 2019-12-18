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Кировский семиклассник стал победителем Олимпиады по робототехнике в Казани

Кировский семиклассник стал победителем Олимпиады по робототехнике в Казани

Вчера, 15:04
449
Иван Швецов
Кировский семиклассник стал победителем Олимпиады по робототехнике в Казани


Кировский семиклассник Михаил Шмаков стал победителем Олимпиады по робототехнике Она состоялась в Казани в рамках движения Национальной технологической инициативы. За какое именно инженерное решение была присуждена столь высокая награда?

Отбор на Олимпиаду был большой. Несколько тысяч участников со всей страны подали заявки, и прошли заочное тестирование, по результатам которого чуть больше 200 ребят поехали в Казань. Затем, в Казани предстояло побороться за звание лучшего. И тут команда Михаила завоевала 1 место. Кировский школьник, стал одним из лучших в России специалистов по робототехнике в своей возрастной категории. На задании надо было оснастить квадрокоптер манипулятором для перевозки грузов. Задача оказалась непростой и дело тут отнюдь не в грузах.

МИХАИЛ ШМАКОВ, УЧЕНИК 7 КЛАССА ЛИЦЕЯ №28:
«Не тяжелые, но квадрокоптером, несмотря на это, было очень сложно управлять. Из-за того, что винты крутились, детали и манипулятор шатались.  Коптер сам был достаточно устойчив, но из-за того, что пропеллеры двигали воздух, ветерок двигал манипулятор и сам груз из-за этого тоже был неустойчив».

В 28 лицее большое внимание уделяют именно урокам робототехники. Эти занятия доступны для детей даже в начальной школе.

НИКОЛАЙ ЦЕЛИЩЕВ, ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ №28 Г. КИРОВА:
«Робототехника внедрена у нас в учебный процесс с 2 класса, со 2 по 4 класс во время внеурочной деятельности, а с 5 по 7 класс на уроках технологии».

Михаил занимается робототехникой с 6 лет.   Его способности к точным наукам и техническому творчеству всецело поддерживают в семье. Михаил мечтает стать программистом. Он уже умеет писать программы на таких востребованных сегодня языках как Питон и Джава.

НАТАЛЬЯ ШМАКОВА, МАМА МИХАИЛА ШМАКОВА:
«Это не последнее соревнование. После Казани мы собираемся участвовать в Junior Profi.  Любая победа важна для ребенка. Не важно, маленькая, большая победа. Для меня любая его победа - большая. Я им очень горжусь».

Будущее, о котором много писали фантасты, где роботы и искусственный интеллект помогают человеку   - уже наступило, просто не все его заметили. Робототехника развивается серьезными темпами, и   в мировой гонке технологий победит та страна, которая вкладывает силы в обучение детей перспективным технологиям.
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