Кировский семиклассник стал победителем Олимпиады по робототехнике в Казани

Кировский семиклассник Михаил Шмаков стал победителем Олимпиады по робототехнике Она состоялась в Казани в рамках движения Национальной технологической инициативы. За какое именно инженерное решение была присуждена столь высокая награда?Отбор на Олимпиаду был большой. Несколько тысяч участников со всей страны подали заявки, и прошли заочное тестирование, по результатам которого чуть больше 200 ребят поехали в Казань. Затем, в Казани предстояло побороться за звание лучшего. И тут команда Михаила завоевала 1 место. Кировский школьник, стал одним из лучших в России специалистов по робототехнике в своей возрастной категории. На задании надо было оснастить квадрокоптер манипулятором для перевозки грузов. Задача оказалась непростой и дело тут отнюдь не в грузах.В 28 лицее большое внимание уделяют именно урокам робототехники. Эти занятия доступны для детей даже в начальной школе.Михаил занимается робототехникой с 6 лет. Его способности к точным наукам и техническому творчеству всецело поддерживают в семье. Михаил мечтает стать программистом. Он уже умеет писать программы на таких востребованных сегодня языках как Питон и Джава.Будущее, о котором много писали фантасты, где роботы и искусственный интеллект помогают человеку - уже наступило, просто не все его заметили. Робототехника развивается серьезными темпами, и в мировой гонке технологий победит та страна, которая вкладывает силы в обучение детей перспективным технологиям.