Кировские школьники приняли участие в областном инженерном конкурсе

Спутник для исследования объектов дальнего космоса и модуль для освоения лунной поверхности. Макеты этих аппаратов оценили члены жюри областного конкурса творческих работ "Я - инженер".
- Здесь у меня находятся спутники и космические корабли, вот это самая большая моя модель, это МКС.
- Ее я создавал три месяца, она состоит из 12 модулей, 8 солнечных батарей и 4 радиаторов.
Максим Суслопаров не просто создает модели из бумаги, интересует его и история космической техники. Это пригодилось для участия в областном исследовательском конкурсе школьников "Я - инженер". Увлечение пятиклассника разделяют и его младший брат, и родители.
ЕЛЕНА СУСЛОПАРОВА:
«Он разрабатывал макет лунной станции по теме "Колонизация Луны", вместе с ним изучали материалы, помогали в работе, очень рады, что он занял второе место».
МАКСИМ СУСЛОПАРОВ, ПРИЗЕР КОНКУРСА "Я - ИНЖЕНЕР":
«Модуль состоит из космических материалов, которые не пропускают радиацию, находится он под землей, под лунным грунтом, его закапывают на метр от поверхности Луны, чтобы радиация не проникала внутрь».
Еще один призер конкурса научно-технического творчества Владимир Золотько разработал модель малого составного спутника, это аппарат для исследования объектов дальнего космоса. Приборы МСС-1, по мнению юного изобретателя, помогут в поиске на Луне и Марсе источников воды и полезных ископаемых, подскажут, где лучше разместить поселения или ресурсодобывающие станции.
ВЛАДИМИР ЗОЛОТЬКО, ПРИЗЕР КОНКУРСА "Я - ИНЖЕНЕР":
«МСС-1 может отделяться, исследовать, возвращаться обратно, у него есть камера, которая может снимать различные объекты, рука механическая, которая может взять и доставлять на основной блок и батареи, чтобы вырабатывать энергию для камеры и руки».
Ребята уже задумываются о выборе будущей профессии. И это однозначно будет инженерная специальность, правда, в какой сфере, пока не решили. Но им нравится рисовать, строить, вычислять и изобретать. Помогают освоить сквозные технологии, востребованные во всех перспективных отраслях, в Детском космоцентре. Воспитанники клубов с удовольствием конструируют модели и на занятиях, и дома. Максим Суслопаров заканчивает работу над макетом космической станции "Салют-7".
МАКСИМ СУСЛОПАРОВ, ПРИЗЕР КОНКУРСА "Я - ИНЖЕНЕР":
«В данный момент она уже находится на дне океана, на нее дважды летал наш земляк Виктор Петрович Савиных, в первый раз ее создавали, во второй раз спасали, потому что Земля потеряла с ней связь».
И совсем скоро станция присоединится к другим моделям в комнате Максима или станет подарком на день рождения кого-то из родных.