Кировские школьники приняли участие в областном инженерном конкурсе

Спутник для исследования объектов дальнего космоса и модуль для освоения лунной поверхности. Макеты этих аппаратов оценили члены жюри областного конкурса творческих работ "Я - инженер".Максим Суслопаров не просто создает модели из бумаги, интересует его и история космической техники. Это пригодилось для участия в областном исследовательском конкурсе школьников "Я - инженер". Увлечение пятиклассника разделяют и его младший брат, и родители.Еще один призер конкурса научно-технического творчества Владимир Золотько разработал модель малого составного спутника, это аппарат для исследования объектов дальнего космоса. Приборы МСС-1, по мнению юного изобретателя, помогут в поиске на Луне и Марсе источников воды и полезных ископаемых, подскажут, где лучше разместить поселения или ресурсодобывающие станции.Ребята уже задумываются о выборе будущей профессии. И это однозначно будет инженерная специальность, правда, в какой сфере, пока не решили. Но им нравится рисовать, строить, вычислять и изобретать. Помогают освоить сквозные технологии, востребованные во всех перспективных отраслях, в Детском космоцентре. Воспитанники клубов с удовольствием конструируют модели и на занятиях, и дома. Максим Суслопаров заканчивает работу над макетом космической станции "Салют-7".И совсем скоро станция присоединится к другим моделям в комнате Максима или станет подарком на день рождения кого-то из родных.