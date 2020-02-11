В Кирове в новом детском саду № 181 пока продолжается адаптация

Новый детский сад в Кирове на улице Крупской работает уже месяц. Как удалось обосноваться в новых стенах детям и педагогам?В игровой комнате дети с интересом разглядывают игрушки. Пока они приходят сюда всего на несколько часов, это время требуется для адаптации детей, которые раньше в детский сад не ходили. Всего на адаптации сейчас около 40 человек, а более 130 детей уже ходят на полный день. Родители признаются: открытия детского сада ждали давно.Детский сад рассчитан на 270 человек. Для ребят уже работает зал физкультуры с современным оборудованием, в холле - новый инвентарь. Здесь интерактивная доска для рисования пальцами, планшет, на котором рисунки исчезают как по волшебству, мини-песочница... А вот бассейн, где дети смогут научиться плавать, пока не работает - надувные игрушки отдыхают на дне.По словам заведующей, сейчас в детском саду на постоянной основе работает 14 воспитателей, еще 7 проходят преддипломную практику. У ворот на входе висит объявление: срочно требуются воспитатели.В ближайшее время в детском саду появится также сенсорная комната и отдельные кабинеты психолога и логопеда.