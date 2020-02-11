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11 февраля 20:22
11 фев 18:00 В Кировской области выявлен первый с начала года случай бешенства. 11 фев 17:50 В Центральном государственном архиве Кировской области выявлены документы XVII века 11 фев 17:48 Жители дома на улице Воровского 157 почти полтора года живут в антисанитарных условиях 11 фев 17:44 В Кирове в новом детском саду № 181 пока продолжается адаптация 11 фев 15:06 Сильнейшие конькобежцы разыграли приз Кирова на стадионе "Динамо" 11 фев 15:00 В Кирове будут судить бывшую воспитательницу детского сада №67. 11 фев 12:33 Четверо россиян, эвакуированных из КНР в Тюмень, после карантина приедут в Киров. 11 фев 12:14 В Кирове прошла «Открытая лабораторная» с участием известного ученого Михаила Гельфанда 11 фев 11:39 В Кировской области инспекторы ДПС спасли водителя из Удмуртии. 11 фев 11:04 В Кирове пожилым людям с расстройством памяти выдают специальные значки с QR-кодом
В Кирове в новом детском саду № 181 пока продолжается адаптация

В Кирове в новом детском саду № 181 пока продолжается адаптация

Сегодня, 17:44
184
Александра Гуляева
В Кирове в новом детском саду № 181 пока продолжается адаптация


Новый детский сад в Кирове на улице Крупской работает уже месяц. Как удалось обосноваться в новых стенах детям и педагогам?

В игровой комнате дети  с интересом разглядывают игрушки.  Пока  они приходят сюда всего на несколько часов, это время требуется для адаптации детей, которые раньше в детский сад не ходили. Всего на адаптации сейчас около 40 человек, а более 130 детей уже ходят на полный день. Родители признаются: открытия детского сада ждали давно.

- Все нравится. Адаптацию как-то легко прошел.
- Ставим твердую пятерку.
- Вообще все здорово, мы в восторге.

Детский сад рассчитан на 270 человек. Для ребят уже работает зал физкультуры с современным оборудованием, в холле - новый инвентарь. Здесь интерактивная доска для рисования пальцами, планшет, на котором рисунки исчезают как по волшебству, мини-песочница... А вот бассейн, где дети смогут научиться плавать, пока не работает - надувные игрушки отдыхают на дне.

ОЛЬГА МАШКИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ №181:
«Когда детки адаптируются, они будут готовы ходить на образовательную деятельность, с марта месяца у нас бассейн откроется. Фильтрация бассейна, все проверено, воду мы запускаем каждую неделю, всё нас замечательно работает, научились мы это делать сами, женщины».

По словам заведующей, сейчас в детском саду на постоянной основе работает  14 воспитателей, еще 7  проходят преддипломную практику. У ворот на входе висит объявление: срочно требуются воспитатели.

ОЛЬГА МАШКИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ №181:
«Это объявление, мы пока его не убираем, потому что все мы понимаем - 7 воспитателей это девочки преддипломники, у них в апреле месяце преддипломная практика заканчивается. И понятно, если будут подходить постоянные воспитатели, а они подходят каждую неделю по одному по два человека, они, конечно, идут в новый детский сад работать».

В ближайшее время в детском саду появится также сенсорная комната и отдельные кабинеты психолога и логопеда.
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