В Кирове в новом детском саду № 181 пока продолжается адаптация

Новый детский сад в Кирове на улице Крупской работает уже месяц. Как удалось обосноваться в новых стенах детям и педагогам?
В игровой комнате дети с интересом разглядывают игрушки. Пока они приходят сюда всего на несколько часов, это время требуется для адаптации детей, которые раньше в детский сад не ходили. Всего на адаптации сейчас около 40 человек, а более 130 детей уже ходят на полный день. Родители признаются: открытия детского сада ждали давно.
- Все нравится. Адаптацию как-то легко прошел.
- Ставим твердую пятерку.
- Вообще все здорово, мы в восторге.
Детский сад рассчитан на 270 человек. Для ребят уже работает зал физкультуры с современным оборудованием, в холле - новый инвентарь. Здесь интерактивная доска для рисования пальцами, планшет, на котором рисунки исчезают как по волшебству, мини-песочница... А вот бассейн, где дети смогут научиться плавать, пока не работает - надувные игрушки отдыхают на дне.
ОЛЬГА МАШКИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ №181:
«Когда детки адаптируются, они будут готовы ходить на образовательную деятельность, с марта месяца у нас бассейн откроется. Фильтрация бассейна, все проверено, воду мы запускаем каждую неделю, всё нас замечательно работает, научились мы это делать сами, женщины».
По словам заведующей, сейчас в детском саду на постоянной основе работает 14 воспитателей, еще 7 проходят преддипломную практику. У ворот на входе висит объявление: срочно требуются воспитатели.
ОЛЬГА МАШКИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ №181:
«Это объявление, мы пока его не убираем, потому что все мы понимаем - 7 воспитателей это девочки преддипломники, у них в апреле месяце преддипломная практика заканчивается. И понятно, если будут подходить постоянные воспитатели, а они подходят каждую неделю по одному по два человека, они, конечно, идут в новый детский сад работать».
В ближайшее время в детском саду появится также сенсорная комната и отдельные кабинеты психолога и логопеда.