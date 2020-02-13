Сегодня в Кировском кванториуме стартовал чемпионат "ЮниорПрофи". Какие задания должны выполнить юные инженеры?На руках только чертеж. Изображение нужно превратить в нечто осязаемое, причем за достаточно короткое время. Настя Герман - участница турнира "ЮниорПрофи" в дисциплине прототипирование.После того, как модель отпечатают, ее будет оценивать жюри. Всего же для победы в компетенции прототипирование участникам нужно выполнить три задания. Преподаватели кванториума предупредили, что выполнить их будет очень не просто.Чемпионат юных инженеров проходит по шести компетенциям. Егор Бурков борется за победу в дисциплине "Электроника". Чтобы стать лучшим, сначала нужно решить теоретические задачи, только потом команды допускают к практической части.Вот так должен выглядеть конечный результат. Эту модель нужно не только собрать, но еще и запрограммировать. Если все сделать правильно, то модель способна на многое.Турнир "ЮниорПрофи" - это соревнование и мозгов, и рук. В нем участвуют те, кто интересуется техническим творчеством.В региональном этапе чемпионата "ЮниорПрофи" соревнуются 150-т школьников. Турнир будет проходить в течении двух дней. Победители в каждой номинации войдут в сборную Кировской области и будут защищать честь региона во всероссийском этапе.