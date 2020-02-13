Сегодня в Кировском кванториуме стартовал чемпионат "ЮниорПрофи". Какие задания должны выполнить юные инженеры?
На руках только чертеж. Изображение нужно превратить в нечто осязаемое, причем за достаточно короткое время. Настя Герман - участница турнира "ЮниорПрофи" в дисциплине прототипирование.
НАСТЯ ГЕРМАН:
«На данном чертеже нам показали колесо. Нам нужно его смоделировать. После того, как мы ее смоделируем на компьютере. Нам нужно ее перекачать, чтобы потом распечатать на 3д принтере».
После того, как модель отпечатают, ее будет оценивать жюри. Всего же для победы в компетенции прототипирование участникам нужно выполнить три задания. Преподаватели кванториума предупредили, что выполнить их будет очень не просто.
ЯНА ЮФЕРЕВА, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
«Мы старались создавать задание на уровне всероссийских олимпиад. Их задача качественно составить модель. Настроить все параметры для печати, что бы потом модель не приходилось дополнительно обрабатывать».
Чемпионат юных инженеров проходит по шести компетенциям. Егор Бурков борется за победу в дисциплине "Электроника". Чтобы стать лучшим, сначала нужно решить теоретические задачи, только потом команды допускают к практической части.
ЕГОР БУРКОВ:
«Это схема сборки платы управления автомобилем. Надо иметь очень много терпения, чтобы все правильно спаять».
Вот так должен выглядеть конечный результат. Эту модель нужно не только собрать, но еще и запрограммировать. Если все сделать правильно, то модель способна на многое.
АЛЕКСАНДР КИСЕЛЕВ, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
«Основная часть у нас - спаять блок управления мобильной платформой автомобиля. Выполняет функции объезда препятствий, переключение фар, дальний\ближний свет».
Турнир "ЮниорПрофи" - это соревнование и мозгов, и рук. В нем участвуют те, кто интересуется техническим творчеством.
ЯРОСЛАВ ПИВОВАРОВ, ДИРЕКТОР КОГОАУ ДО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА":
«"ЮниорПрофи" - это конкурс, который направлен на раннюю профориентацию детей. То есть они выбирают некую профессию, выбирают эти знания, участвуют в нашем конкурсе».
В региональном этапе чемпионата "ЮниорПрофи" соревнуются 150-т школьников. Турнир будет проходить в течении двух дней. Победители в каждой номинации войдут в сборную Кировской области и будут защищать честь региона во всероссийском этапе.