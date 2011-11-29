Спортивно-интеллектуальный марафон "Крепкая семья - крепкая Россия"

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В Областном дворце молодежи прошло итоговое мероприятие спортивно-интеллектуального марафона "Крепкая семья - крепкая Россия".Каждые выходные в течение месяца жители Первомайского района, для которых важен здоровый образ жизни, участвовали в различных состязаниях. Соревнования по шахматам, шашкам, турниры по мини-боулингу, настольному теннису, веселые старты "Папа, мама, я - спортивная семья", конкурс "Вятская семья" объединили около трёхсот семей. Спортивные состязания разбавлялись и творческими заданиями - семьи пели, танцевали, изготавливали поделки, даже была организована выставка. Но самым многочисленным стал турнир по складыванию пазлов.Семья Мочаловых участвует в семейном марафоне уже четвертый год. В этом году они все вместе собирали пазлы, участвовали в весёлых стартах. Семья активная и спортивная - у дочки Юлии второй юношеский разряд по настольному теннису, а занимаются этим видом спорта все члены семьи - в этом году они первые на пьедестале почёта, а в следующем - планируют принять участие в боулинге и мини-футболе.Состязания проходили не только в Первомайском районе, площадки были по всему Кирову.До начала торжественного закрытия фестиваля в фойе были организованы различные забавы - можно было поиграть на приставке, приготовить фаршированный блин или поставить интересные опыты. А весёлые ростовые куклы кот Гарфилд и пчёлка не давали грустить ни одному гостю.Конкурс "Вятская семья" был разделён на две номинации: первая - «Вятская семья талантами славится», где семьи представили свои традиции, достижения, увлечения с использованием различных жанров художественного творчества. Вторая - «Семейное творчество», где были представлены творческие работы, выполненные в различных техниках.Подводили итоги также с размахом - кроме вручения призов и поздравления победителей, прошла шоу-программа и праздничный концерт с участием самих номинантов. Семейные соревнования в Первомайском районе мотивируют детей и их родителей и дальше продолжать заниматься спортом вести здоровый образ жизни. И, конечно же, лучше делать это вместе - крепнет не только сила и дух, но дружба между родителями и детьми.