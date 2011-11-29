ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

18 декабря 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.6208
EURO: 75.3814
Погода в городе Кирове:
ночью:  -15...-13°C
утром:  -13...-11°C
Добавить в избранное
Новости / Семья

Спортивно-интеллектуальный марафон "Крепкая семья - крепкая Россия"

Вчера, 17:19 | Просмотров: 97 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Областном дворце молодежи прошло итоговое мероприятие спортивно-интеллектуального марафона "Крепкая семья - крепкая Россия".

Каждые выходные в течение месяца жители Первомайского района, для которых важен здоровый образ жизни, участвовали в различных состязаниях. Соревнования по шахматам, шашкам, турниры по мини-боулингу, настольному теннису, веселые старты "Папа, мама, я - спортивная семья", конкурс "Вятская семья" объединили около трёхсот семей. Спортивные состязания разбавлялись и творческими заданиями - семьи пели, танцевали, изготавливали поделки, даже была организована выставка. Но самым многочисленным стал турнир по складыванию пазлов.

Спортивно-интеллектуальный марафон "Крепкая семья - крепкая Россия"СВЕТЛАНА ШЕВНИНА:
«Из множества мелких деталей собрать картинку интересно. Принимаем участие каждый год, занимаем призовые места, стараемся».
 
 
 
Спортивно-интеллектуальный марафон "Крепкая семья - крепкая Россия"ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА:
«В нём приняло участие больше ста семей. Сами понимаете, как в выходной рано утром встать куда-то поднять детей, прийти - наиболее был востребован этот конкурс».
 
Семья Мочаловых участвует в семейном марафоне уже четвертый год. В этом году они все вместе собирали пазлы, участвовали в весёлых стартах. Семья активная и спортивная - у дочки Юлии второй юношеский разряд по настольному теннису, а занимаются этим видом спорта все члены семьи - в этом году они первые на пьедестале почёта, а в следующем - планируют принять участие в боулинге и мини-футболе.

Спортивно-интеллектуальный марафон "Крепкая семья - крепкая Россия"ЮЛИЯ МОЧАЛОВА:
«Это мероприятие сплачивает семьи, помогает им развиваться в каких-то видах спорта».
 
Состязания проходили не только в Первомайском районе, площадки были по всему Кирову.

ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ Г. КИРОВА:
«Нас поддерживают и предприятия города Кирова, и учебные заведения. Благодаря тому, что нам предоставляют и помещения, спортзалы, мы вот это всё можем организовать».
 
До начала торжественного закрытия фестиваля в фойе были организованы различные забавы - можно было поиграть на приставке, приготовить фаршированный блин или поставить интересные опыты. А весёлые ростовые куклы кот Гарфилд и пчёлка не давали грустить ни одному гостю.

- И теперь мы с тобой будет это всё заворачивать - вот так - раз, два и гармошкой, ну-ка, давай теперь сама, тааак, давай-давай-давай.

ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ Г. КИРОВА:
«Ни одна семья, которая участвовала в нашем фестивале, не проиграла, то есть, в любом случае после каждого соревнования были какие-то поощрительные призы. Ну и то, что родители вместе со своими детьми находятся вместе - это, я считаю, самый большой подарок».
 
Конкурс "Вятская семья" был разделён на две номинации: первая - «Вятская семья талантами славится», где семьи представили свои традиции, достижения, увлечения с использованием различных жанров художественного творчества. Вторая - «Семейное творчество», где были представлены творческие работы, выполненные в различных техниках.

Подводили итоги также с размахом - кроме вручения призов и поздравления победителей, прошла шоу-программа и праздничный концерт с участием самих номинантов. Семейные соревнования в Первомайском районе мотивируют детей и их родителей и дальше продолжать заниматься спортом вести здоровый образ жизни. И, конечно же, лучше делать это вместе - крепнет не только сила и дух, но дружба между родителями и детьми.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Немском районе «Шевроле Нива» столкнулся с ВАЗ-2113: 1 человек погиб, двое травмированы.

19:59 17.12.2018


В Немском районе «Шевроле Нива» столкнулся с ВАЗ-2113: 1 человек погиб, двое травмированы.

В Кирове эвакуируют автомобили, мешающие уборке улиц.

19:49 17.12.2018


В Кирове эвакуируют автомобили, мешающие уборке улиц.

Полицейские разыскивают подозреваемого в краже из кафе.

19:42 17.12.2018


Полицейские разыскивают подозреваемого в краже из кафе.

Житель Кирова задолжал по алиментам 700 тысяч рублей.

19:29 17.12.2018


Житель Кирова задолжал по алиментам 700 тысяч рублей.

Сборная Кировской области завоевала 28 медалей международного турнира.

19:23 17.12.2018


Сборная Кировской области завоевала 28 медалей международного турнира.

Кировчанка Мария Толоконина стала первой чемпионкой мира по ледолазанию в дисциплине «комбинация».

19:16 17.12.2018


Кировчанка Мария Толоконина стала первой чемпионкой мира по ледолазанию в дисциплине «комбинация».

В 27 районах Кировской области заработал второй мультиплекс цифрового ТВ.

19:04 17.12.2018


В 27 районах Кировской области заработал второй мультиплекс цифрового ТВ.

Все новости

Вести. Кировская область

В селе Елгань Унинского района открыли новый животноводческий комплекс

17:21 17.12.2018


В селе Елгань Унинского района открыли новый животноводческий комплекс

Работа социального комитета ОЗС

17:20 17.12.2018


Работа социального комитета ОЗС

Спортивно-интеллектуальный марафон "Крепкая семья - крепкая Россия"

17:19 17.12.2018


Спортивно-интеллектуальный марафон "Крепкая семья - крепкая Россия"

Кировчане увидели "танцы на вертикали"

15:12 17.12.2018


Кировчане увидели "танцы на вертикали"

В Театре кукол идет подготовка к премьере спектакля под названием "Щелкунчик. Сны"

10:59 17.12.2018


В Театре кукол идет подготовка к премьере спектакля под названием "Щелкунчик. Сны"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Фестиваль "Крепкая семья - крепкая Россия"

29.11.2011


Фестиваль "Крепкая семья - крепкая Россия"

Конкурс семейного творчества «Вятская семья»

06.12.2016


Конкурс семейного творчества «Вятская семья»

Фестиваль «Крепкая семья - крепкая Россия»

10.12.2012


Фестиваль «Крепкая семья - крепкая Россия»

Фестиваль "Крепкая семья - крепкая Россия"

08.11.2011


Фестиваль "Крепкая семья - крепкая Россия"

Папа, мама, я - спортивная семья

10.12.2013


Папа, мама, я - спортивная семья

В Кирове прошел семейный чемпионат по собиранию пазлов

27.11.2018


В Кирове прошел семейный чемпионат по собиранию пазлов

Популярные новости

В Белохолуницком районе микроавтобус врезался в фуру: 3 человека погибли.

16.12.2018


В Белохолуницком районе микроавтобус врезался в фуру: 3 человека погибли.

В Кировской области проводят проверку по факту схода с рельсов более 30-ти вагонов с рудой.

11.12.2018


В Кировской области проводят проверку по факту схода с рельсов более 30-ти вагонов с рудой.

В Кирове вежливый грабитель украл из ювелирного салона золотую цепочку.

05.12.2018


В Кирове вежливый грабитель украл из ювелирного салона золотую цепочку.

В Кирове начали сносить незаконные постройки на Кикиморской горе.

05.12.2018


В Кирове начали сносить незаконные постройки на Кикиморской горе.

Кировчанина задержали за продажу будильника со скрытой видеокамерой.

10.12.2018


Кировчанина задержали за продажу будильника со скрытой видеокамерой.

В Кирове упавшая с крыши наледь травмировала женщину.

16.12.2018


В Кирове упавшая с крыши наледь травмировала женщину.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх