Спортивно-интеллектуальный марафон "Крепкая семья - крепкая Россия"
Каждые выходные в течение месяца жители Первомайского района, для которых важен здоровый образ жизни, участвовали в различных состязаниях. Соревнования по шахматам, шашкам, турниры по мини-боулингу, настольному теннису, веселые старты "Папа, мама, я - спортивная семья", конкурс "Вятская семья" объединили около трёхсот семей. Спортивные состязания разбавлялись и творческими заданиями - семьи пели, танцевали, изготавливали поделки, даже была организована выставка. Но самым многочисленным стал турнир по складыванию пазлов.
СВЕТЛАНА ШЕВНИНА:
«Из множества мелких деталей собрать картинку интересно. Принимаем участие каждый год, занимаем призовые места, стараемся».
«В нём приняло участие больше ста семей. Сами понимаете, как в выходной рано утром встать куда-то поднять детей, прийти - наиболее был востребован этот конкурс».
Семья Мочаловых участвует в семейном марафоне уже четвертый год. В этом году они все вместе собирали пазлы, участвовали в весёлых стартах. Семья активная и спортивная - у дочки Юлии второй юношеский разряд по настольному теннису, а занимаются этим видом спорта все члены семьи - в этом году они первые на пьедестале почёта, а в следующем - планируют принять участие в боулинге и мини-футболе.
ЮЛИЯ МОЧАЛОВА:
«Это мероприятие сплачивает семьи, помогает им развиваться в каких-то видах спорта».
Состязания проходили не только в Первомайском районе, площадки были по всему Кирову.
ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ Г. КИРОВА:
«Нас поддерживают и предприятия города Кирова, и учебные заведения. Благодаря тому, что нам предоставляют и помещения, спортзалы, мы вот это всё можем организовать».
До начала торжественного закрытия фестиваля в фойе были организованы различные забавы - можно было поиграть на приставке, приготовить фаршированный блин или поставить интересные опыты. А весёлые ростовые куклы кот Гарфилд и пчёлка не давали грустить ни одному гостю.
- И теперь мы с тобой будет это всё заворачивать - вот так - раз, два и гармошкой, ну-ка, давай теперь сама, тааак, давай-давай-давай.
ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ Г. КИРОВА:
«Ни одна семья, которая участвовала в нашем фестивале, не проиграла, то есть, в любом случае после каждого соревнования были какие-то поощрительные призы. Ну и то, что родители вместе со своими детьми находятся вместе - это, я считаю, самый большой подарок».
Конкурс "Вятская семья" был разделён на две номинации: первая - «Вятская семья талантами славится», где семьи представили свои традиции, достижения, увлечения с использованием различных жанров художественного творчества. Вторая - «Семейное творчество», где были представлены творческие работы, выполненные в различных техниках.
Подводили итоги также с размахом - кроме вручения призов и поздравления победителей, прошла шоу-программа и праздничный концерт с участием самих номинантов. Семейные соревнования в Первомайском районе мотивируют детей и их родителей и дальше продолжать заниматься спортом вести здоровый образ жизни. И, конечно же, лучше делать это вместе - крепнет не только сила и дух, но дружба между родителями и детьми.
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