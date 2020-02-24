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25 фев 19:30 Первые больные, зараженные коронавирусом, появились в непосредственной близости от Кировской области 25 фев 18:54 В Кирове сохраняется карантин в школе № 16 и 5 детских садах. 25 фев 17:56 В Кирове прошел Кубок Кировской области по хоккею среди команд органов безопасности и правопорядка 25 фев 17:50 В Кирове прошел фестиваль юных скрипачей "Оркестровая палитра" 25 фев 17:46 Поисковики Орловской области разыскивают родных бойца, погибшего в годы ВОВ 25 фев 17:45 В Кирове отметили День защитников Отечества 25 фев 15:16 "Родина" одержала победу в первой игре под руководством нового главного тренера. 25 фев 15:15 В Кирове стартовал областной патриотический марафон «Песни Великой Победы» 25 фев 14:41 В Кирово-Чепецком районе незаконно добыли песок на 70 млн рублей. 25 фев 12:27 Кировчане успешно выступили на всероссийском турнире по греко-римской борьбе в Нижегородской области
Приемная семья для пожилых и инвалидов.

Приемная семья для пожилых и инвалидов.

24 февраля 2020 15:00
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Приемная семья для пожилых и инвалидов.

В Кировской области продолжается проект по формированию приёмных семей для пожилых граждан и инвалидов.

Технология реализуется уже несколько лет и успешно помогает одиноким пенсионерам и людям, нуждающимся в помощи, социализироваться в новых условиях. В приемной семье люди получают все необходимые соцуслуги и психологическую поддержку.

Из областного бюджета участникам проекта выделяется выплата в размере 5 тысяч рублей на одного приемного человека. Добавим, что в приёмной семье могут жить не более двух человек. При этом помощник и подопечный не должны быть родственниками.

В 2019 году в Кировской области в 103 приёмных семьях проживало 106 человек.  Кроме того, по взаимному согласию приёмная семья может быть организована как в жилье подопечного, так и в квартире или доме помощника.
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