Приемная семья для пожилых и инвалидов.

В Кировской области продолжается проект по формированию приёмных семей для пожилых граждан и инвалидов.Технология реализуется уже несколько лет и успешно помогает одиноким пенсионерам и людям, нуждающимся в помощи, социализироваться в новых условиях. В приемной семье люди получают все необходимые соцуслуги и психологическую поддержку.Из областного бюджета участникам проекта выделяется выплата в размере 5 тысяч рублей на одного приемного человека. Добавим, что в приёмной семье могут жить не более двух человек. При этом помощник и подопечный не должны быть родственниками.В 2019 году в Кировской области в 103 приёмных семьях проживало 106 человек. Кроме того, по взаимному согласию приёмная семья может быть организована как в жилье подопечного, так и в квартире или доме помощника.