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Скончался один из первых кировских кинооператоров Юрий Веретенников

Скончался один из первых кировских кинооператоров Юрий Веретенников

Сегодня, 18:13
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Светлана Вертелецкая
Скончался один из первых кировских кинооператоров Юрий Веретенников


Скончался один из первых кировских кинооператоров, организатор кинопроизводства на Кировском телевидении Юрий Веретенников.

Это был человек многогранных талантов: выступал как оператор, сценарист, режиссер. В архиве ГТРК «ВЯТКА» хранятся сотни его киноработ. С участием Юрия Веретенникова кировское телевидение делало первые шаги. Юрий Федорович обладал и педагогическим талантом - был одним из тех, кто стоял у истоков создания в колледже культуры специализации «кинофотодеятельность». И сейчас на многих телеканалах работают его ученики. Заслуги Юрия Веретенникова были отмечены на самом высоком уровне - он был награжден орденом "Знак Почета".

В память о Юрии Веретенникове в четверг, 23 января, на телеканале Россия 24 в 19.55 и в субботу, 25 января на телеканале Россия 1 в 8.30 в эфир выйдет репортаж из цикла "Они были первыми".
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