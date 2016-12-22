Виновник гибели 7 пассажиров предстанет перед судом
Вчера, 12:41 | Просмотров: 645 | Версия для печати
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Напомним, страшное ДТП произошло 22 августа в районе с. Монастырское Юрьянского района.
Прокурор Юрьянского района Кировской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего Владимира Грязева.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
По версии следствия, 22 августа 2016 года Грязев, управляя технически исправным грузовым автомобилем «Газель», на федеральной автодороге «Вятка» на территории Юрьянского района выехал на встречную полосу и совершил столкновение с пассажирским микроавтобусом FORD TRANSIT.
В результате дорожно-транспортного происшествия шесть пассажиров FORD TRANSIT и один пассажир «Газели» погибли, здоровью еще двух человек был причинен тяжкий вред.
После вручения Грязеву обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Юрьянский районный суд для рассмотрения по существу.
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