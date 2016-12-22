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Новости / Происшествия

Утром в Орловском районе фура улетела в кювет

Вчера, 14:56 | Просмотров: 447 | Версия для печати
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На место аварии выехали сотрудники ГИБДД и МЧС.

Очевидец ДТП сообщил, что на 365 км автодороги "Вятка" произошел съезд в кювет и опрокидывание автомобиля МАЗ. 

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 7 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС - 3 человека и 1 единица техники.

Информация о пострадавших уточняется.

фото: ГУ МЧС России по Кировской области
 
Утром в Орловском районе фура улетела в кюветУтром в Орловском районе фура улетела в кювет


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