Утром в Орловском районе фура улетела в кювет
Вчера, 14:56 | Просмотров: 447 | Версия для печати
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На место аварии выехали сотрудники ГИБДД и МЧС.
Очевидец ДТП сообщил, что на 365 км автодороги "Вятка" произошел съезд в кювет и опрокидывание автомобиля МАЗ.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 7 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС - 3 человека и 1 единица техники.
Информация о пострадавших уточняется.
фото: ГУ МЧС России по Кировской области
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