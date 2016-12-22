Утром в Орловском районе фура улетела в кювет

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На место аварии выехали сотрудники ГИБДД и МЧС.





Очевидец ДТП сообщил, что на 365 км автодороги "Вятка" произошел съезд в кювет и опрокидывание автомобиля МАЗ.





Для ликвидации последствий происшествия привлекались 7 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС - 3 человека и 1 единица техники.





Информация о пострадавших уточняется.





фото: ГУ МЧС России по Кировской области