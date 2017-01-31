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Новости / Происшествия

В Кирове таксист избил пассажира.

Сегодня, 09:41 | Просмотров: 616 | Версия для печати
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По словам пострадавшего, потасовка началась по прибытию на указанный им адрес.
 
Мужчина выразил недовольство по поводу суммы оплаты. В ответ водитель такси ударил пассажира. После того, как он упал таксист нанес ему несколько ударов ногой.
 
Избитого мужчину, идущего по улице Комсомольской, заметили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования города.
 
Они оказали пострадавшему первую помощь и передали бригаде скорой помощи.
 
Сейчас мужчина находится в нейрохирургии с перелом свода и основания черепа, множественными ушибами лица и височной части головы.
 
А таксист был задержан, и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
 
по информации ФГКУ «УВО ВНГ России по Кировской области»


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