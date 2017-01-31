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Новости / Происшествия

В Зуевском районном суде рассмотрят дело о хищении имущества стоимостью 70 млн рублей.

Сегодня, 10:17 | Просмотров: 107 | Версия для печати
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В областной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предпринимателя Б.
 
Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.
 
По версии следствия, история началась в октябре 2011 года. Б. организовал изготовление фиктивных документов и назначил директором  ООО «Теплоэнергосбыт» подставное лицо.
 
Спустя год Б. продал имущество ООО «Теплоэнергосбыт» в подконтрольному ему ООО «Импульс» по заниженной цене - 500 тыс. рублей. Далее состоялась еще одна «перепродажа» приобретенного у ООО «Теплоэнергосбыт» имущества ООО «Имущественный комплекс «КБФ» за 1,4 млн. рублей.
 
Фактическая же стоимость объектов недвижимости ООО «Теплоэнергосбыт» с производственным оборудованием, которое использовалось для отопления поселка Косино Зуевского района Кировской области, по заключениям экспертов составила более 70 млн. рублей.
 
После всех сделок Б. от имени ООО «Имущественный комплекс «КБФ» предоставил в налоговые органы декларацию о якобы уплаченном НДС в сумме более 250 тыс. рублей. Получив возмещение налога, деньгами он распорядился по своему усмотрению.
 
В настоящее время похищенное имущество возвращено в ООО «Теплоэнергосбыт». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Зуевский районный суд для рассмотрения по существу.
 
по информации прокуратуры Кировской области.


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