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Новости / Происшествия

Три года со дня железнодорожной катастрофы в Нововятском районе.

Вчера, 10:21 | Просмотров: 156 | Версия для печати
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5 февраля 2014 года в Нововятском районе г. Кирова сошли с рельсов и загорелись 32 вагона с газовым конденсатом.
 
ЧП стало самой масштабной ЧС в Кировской области за последние полвека.
 
Ситуацию осложнило то, что ЧП произошло около 5 часов утра. Местное население находилось в своих домах. За несколько часов были эвакуированы и доставлены в пункты временного размещения более 700 человек.
 
Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров, пламя распространилось на гаражи и хозстроения, расположенные вблизи жд дороги. Было повреждено железнодорожное полотно, десятки дома остались без тепла и света.
 
 
 
Три года со дня железнодорожной катастрофы в Нововятском районе. Три года со дня железнодорожной катастрофы в Нововятском районе. Три года со дня железнодорожной катастрофы в Нововятском районе. Три года со дня железнодорожной катастрофы в Нововятском районе. Три года со дня железнодорожной катастрофы в Нововятском районе. Три года со дня железнодорожной катастрофы в Нововятском районе.
 
 
 
 
 
 
Под угрозой оказались жители деревни Крутиха и хлебокомбинат.
 
На ликвидации аварии было задействовано беспрецедентное количество техники и спасателей: более 400 человек, 51 единица техники, в том числе 14 пожарных и аварийно-восстановительных поездов. На помощь кировчанам прибыли подразделения из Нижегородской области, Удмуртской республики и Уральского региона.
 
С пожаром удалось справиться в течение дня. Уже вечером люди вернулись в свои дома, и была возобновлена подача газа.
 
На следующий день восстановилось движение поездов. Но последствия пожара продолжали устранять еще в течение года. Три года продолжалось расследование обстоятельств ЧП.
 
Сейчас определены подозреваемые, по чьей вине произошло ЧП: трое работников железной дороги предстанут перед судом.

фото ГУ МЧС по Кировской области


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