Три года со дня железнодорожной катастрофы в Нововятском районе.

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5 февраля 2014 года в Нововятском районе г. Кирова сошли с рельсов и загорелись 32 вагона с газовым конденсатом.

ЧП стало самой масштабной ЧС в Кировской области за последние полвека.

Ситуацию осложнило то, что ЧП произошло около 5 часов утра. Местное население находилось в своих домах. За несколько часов были эвакуированы и доставлены в пункты временного размещения более 700 человек.

Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров, пламя распространилось на гаражи и хозстроения, расположенные вблизи жд дороги. Было повреждено железнодорожное полотно, десятки дома остались без тепла и света.

Под угрозой оказались жители деревни Крутиха и хлебокомбинат.

На ликвидации аварии было задействовано беспрецедентное количество техники и спасателей: более 400 человек, 51 единица техники, в том числе 14 пожарных и аварийно-восстановительных поездов. На помощь кировчанам прибыли подразделения из Нижегородской области, Удмуртской республики и Уральского региона.

С пожаром удалось справиться в течение дня. Уже вечером люди вернулись в свои дома, и была возобновлена подача газа.

На следующий день восстановилось движение поездов. Но последствия пожара продолжали устранять еще в течение года. Три года продолжалось расследование обстоятельств ЧП.

Сейчас определены подозреваемые, по чьей вине произошло ЧП: трое работников железной дороги предстанут перед судом.



фото ГУ МЧС по Кировской области