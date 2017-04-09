Рейды по общественному транспорту
Вчера, 10:09 | Просмотров: 157 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Сотрудники ГИБДД регулярно выявляют в Кирове автобусы и троллейбусы, которые нарушают правила дорожного движения. Так, водители общественного транспорта заплатят штрафы за неправильную парковку.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Площадь XX партсъезда - это конечная остановка. Во время обеда здесь настоящее столпотворение общественного транспорта. Тем водители, которым не хватило места, паркуются с нарушением».
Автобус 90-го маршрута встал на парковке вторым рядом. Нарушение зафиксировано, водитель получает предупреждение. Ему придется заплатить штраф. Александр Крестьянинов знает, что совершил нарушение. По его словам, парковаться в неположенном месте ему, и многим другим водителям, приходится каждый день.
- Потому что от туда нас гонят. Тут нам не дают, нам вставать негде, вот и... не знаю...
Этот автобус уехал "обедать" на другую парковку. Но свято-место пусто не бывает. Уже через 10 минут здесь же остановился другой автобус. Этому водителю также был выписан штраф.
- Знаете что нарушили?
- Я на пять минут.
- Нарушение правил остановки-стоянки, перегородили еще и другие автомобили.
Сотрудники ГИБДД следят не только за водителями. За различные нарушения оштрафованы одна фирма и более 60-ти должностных лиц. К слову, сумма штрафа на нерадивого начальника может составлять около ста тысяч рублей.
АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«На территории г. Кирова в текущем году произошло 20-ть дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов и троллейбусов. В которых, 27 человек пострадало и трое погибло. По вине водителей общественного транспорта произошло 8 ДТП, в которых 8 человек пострадало и 1 погиб».
Рейды в формате скрытого патрулирования проводятся в областном центре каждую неделю. Сотрудники дорожной полиции регулярно посещают автотранспортные предприятия и проводят там беседы с водителями и кондукторами.
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