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Новости / Происшествия

Рейды по общественному транспорту

Вчера, 10:09 | Просмотров: 157 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Сотрудники ГИБДД регулярно выявляют в Кирове автобусы и троллейбусы, которые нарушают правила дорожного движения. Так, водители общественного транспорта заплатят штрафы за неправильную парковку.
 
 
Дороги ведут на Филейку. Полицейские следуют за несколькими автобусами. На конечной остановке сотрудники ГИБДД готовятся задать некоторым нарушителям пару неприятных вопросов.

Рейды по общественному транспортуАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Площадь XX партсъезда - это конечная остановка. Во время обеда здесь настоящее столпотворение общественного транспорта. Тем водители, которым не хватило места, паркуются с нарушением».

Автобус 90-го маршрута встал на парковке вторым рядом. Нарушение зафиксировано, водитель получает предупреждение. Ему придется заплатить штраф. Александр Крестьянинов знает, что совершил нарушение. По его словам, парковаться в неположенном месте ему, и многим другим водителям, приходится каждый день.

- Потому что от туда нас гонят. Тут нам не дают, нам вставать негде, вот и... не знаю...

Этот автобус уехал "обедать" на другую парковку. Но свято-место пусто не бывает. Уже через 10 минут здесь же остановился другой автобус. Этому водителю также был выписан штраф.

- Знаете что нарушили?
- Я на пять минут.
- Нарушение правил остановки-стоянки, перегородили еще и другие автомобили.

Сотрудники ГИБДД следят не только за водителями. За различные нарушения оштрафованы одна фирма и более 60-ти должностных лиц. К слову, сумма штрафа на нерадивого начальника может составлять около ста тысяч рублей.

Рейды по общественному транспортуАЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«На территории г. Кирова в текущем году произошло 20-ть дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов и троллейбусов. В которых, 27 человек пострадало и трое погибло. По вине водителей общественного транспорта произошло 8 ДТП, в которых 8 человек пострадало и 1 погиб».

Рейды в формате скрытого патрулирования проводятся в областном центре каждую неделю. Сотрудники дорожной полиции регулярно посещают автотранспортные предприятия и проводят там беседы с водителями и кондукторами.


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