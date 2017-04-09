Рейды по общественному транспорту

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Сотрудники ГИБДД регулярно выявляют в Кирове автобусы и троллейбусы, которые нарушают правила дорожного движения. Так, водители общественного транспорта заплатят штрафы за неправильную парковку.

Дороги ведут на Филейку. Полицейские следуют за несколькими автобусами. На конечной остановке сотрудники ГИБДД готовятся задать некоторым нарушителям пару неприятных вопросов.Автобус 90-го маршрута встал на парковке вторым рядом. Нарушение зафиксировано, водитель получает предупреждение. Ему придется заплатить штраф. Александр Крестьянинов знает, что совершил нарушение. По его словам, парковаться в неположенном месте ему, и многим другим водителям, приходится каждый день.Этот автобус уехал "обедать" на другую парковку. Но свято-место пусто не бывает. Уже через 10 минут здесь же остановился другой автобус. Этому водителю также был выписан штраф.Сотрудники ГИБДД следят не только за водителями. За различные нарушения оштрафованы одна фирма и более 60-ти должностных лиц. К слову, сумма штрафа на нерадивого начальника может составлять около ста тысяч рублей.Рейды в формате скрытого патрулирования проводятся в областном центре каждую неделю. Сотрудники дорожной полиции регулярно посещают автотранспортные предприятия и проводят там беседы с водителями и кондукторами.