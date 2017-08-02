В Кировской области нашли подростка, сбежавшего из Тужинского интерната два месяца назад.
Сегодня, 15:59 | Просмотров: 68 | Версия для печати
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17-летний воспитанник Тужинской школы-интерната исчез в середине июля и все это время считался пропавших без вести.
К поисковым мероприятиям были подключены опытные оперативники областного Управления уголовного розыска. Сотрудников полиции предположили, что подросток мог уехать в соседний регион.
Информацию проверили, и выяснилось, что действительно беглец сначала направился к родственникам, которые проживали в Пермском крае. Но пробыл он там недолго и снова ударился в бега.
Полицейские обнаружили подростка в середине сентября у других родственников. Он проживал у знакомых в Афанасьевском районе.
В настоящее время несовершеннолетний возвращен в интернат.
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