В Кировской области нашли подростка, сбежавшего из Тужинского интерната два месяца назад.

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17-летний воспитанник Тужинской школы-интерната исчез в середине июля и все это время считался пропавших без вести.

К поисковым мероприятиям были подключены опытные оперативники областного Управления уголовного розыска. Сотрудников полиции предположили, что подросток мог уехать в соседний регион.

Информацию проверили, и выяснилось, что действительно беглец сначала направился к родственникам, которые проживали в Пермском крае. Но пробыл он там недолго и снова ударился в бега.

Полицейские обнаружили подростка в середине сентября у других родственников. Он проживал у знакомых в Афанасьевском районе.

В настоящее время несовершеннолетний возвращен в интернат.