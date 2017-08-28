В Котельничском районе «Лада Гранта» сбила мотоциклиста.

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Авария случилась в 19 часов 02.10.2017 года.

На 308-ом километре автодороги «Вятка», по предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» при выполнении маневра не убедился в безопасности и не предоставил преимущество в движении попутному мотоциклу «Стелс», под управлением 15-летнего водителя.

В результате происшествия водитель мотоцикла, а также его 16-летний подросток-пассажир получили травмы (не госпитализированы).