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Новости / Происшествия

Бойцы Росгвардии нашли 8-летнюю девочку, которую потеряли родители.

Сегодня, 15:48 | Просмотров: 141 | Версия для печати
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Инцидент произошел 10 октября в городе Кирово-Чепецке.
 
Около полудня наряд вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Вадима Гайсина и сержанта Виталия Матвеева получили сообщение о том, что из школы вовремя не пришла домой 8-летняя Анастасия.
 
Родители сообщили приметы дочери и рассказали, во что она была одета. По словам родственников, девочка никогда так долго не задерживалась после уроков. Патрульные сразу же отправились на поиски.
 
Полицейские объехали более десятка дворов, опросили прохожих, проверили подвалы домов. Спустя полтора часа девочку нашли. Противоправных действий в отношении ребенка совершено не было.
 
На вопрос, где она была, Настя сказала, что гуляла. Сотрудники Росгвардии передали ребенка маме.


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