СКР: по факту происшествия на терминале "Транснефти" в Уржумском районе возбуждено уголовное дело.

Поделиться новостью:

Следственными органами СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения строительных лесов при производстве работ на терминале "Транснефти" в селе Лазарево Уржумского района по ч. 1 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По предварительным данным, 13 октября 2017 года рабочие проводили работы на резервуаре для горюче-смазочных материалов объемом 50 тысяч тон, высотой до купола 24 метра. Проводилась внутренняя обработка стен.

Во время работ произошло обрушение строительных лесов.

По предварительным данным, пострадало 20 человек, с повреждениями различной степени тяжести они госпитализированы в Уржумскую ЦРБ.

В настоящее время на месте работает следственно-опертивная группа, проводится осмотр места происшествия.

"Транснефть" создала комиссию для расследования причин происшествия в Кировской области, сообщил СМИ советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Как уточнил Демин РИА Новости, в больницу для обследования были доставлены все находившиеся на работах на резервуаре 15 человек, но кроме четверых все остальные после проверки врачей отказались от госпитализации.

Причина ЧП на станции "Транснефти" - несоблюдение техники безопасности. Об этом СМИ рассказала начальник службы общественных коммуникаций АО "Транснефть-Прикамье" Наиля Баянова.