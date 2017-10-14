Для родных и близких пострадавших во время ЧП в Уржумском районе организовали "горячую линию" (ВИДЕО).

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13 октября 2017 года в с. Лазарево Уржумского района при выполнении ремонтных работ на линейной производственно-диспетчерской станции «Транснефти» обрушились строительные леса.

По уточнённым данным, всего за медицинской помощью обратились 22 человека, 14 из них помощь оказана амбулаторно, у них незначительные повреждения.

Семь человек госпитализировано в Уржумскую центральную районную больницу с травмами средней степени тяжести, один пациент также в состоянии средней степени тяжести доставлен вертолётом санитарной авиации в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

Для родственников пострадавших на базе Уржумской центральной районной больницы организована работа "горячей линии" по телефону (83363) 2-35-66.