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За неуважение к суду чепчанина ждут обязательные работы

Сегодня, 10:38 | Просмотров: 130 | Версия для печати
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В апреле на судебном заседаний в ходе рассмотрения уголовного дела о разбое обвиняемый Р. в присутствии судьи, государственного обвинителя, адвокатов и других лиц оскорбил в неприличной форме потерпевшую.

По новому уголовному делу в отношении Р. - о неуважении к суду - Кирово-Чепецкая городская прокуратура поддержала государственное обвинение. Согласно приговору суда Р. признан виновным, и ему назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ.

Помимо этого к назначенному наказанию частично присоединено неотбытое наказание за разбой. Учитывая в действиях подсудимого рецидив преступлений, суд назначил ему наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.


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