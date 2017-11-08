За сутки на дорогах Кирова сбили двух детей.

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Одно из ДТП произошло в 16:43 на перекрестке ул. Солнечная - М. Конева.

Водитель автомобиля «Хендэ Туссон» при повороте налево совершил наезд на 9-летнего школьника, переходящего проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП ребенок получил травмы.

В 20:00 на перекрестке ул. Московская - ул. Упита водитель автомобиля ВАЗ - 2114 сбил 5-летнюю девочку, переходившую проезжую часть вместе с матерью (по предварительным данным) на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП ребенок получил травмы.

7 ноября на дорогах г. Кирова произошло 6 ДТП, в которых 6 человек получили травмы, в т.ч. 2 ребенка. При этом 5 аварий - это наезды на пешеходов в темное время суток.