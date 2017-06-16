В Кирово-Чепецке иномарка сбила 8-летнего ребенка.

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Авария случилась в 16 часов 18.12.2017 года.

На проспекте Мира, напротив дома № 62, по предварительным данным, 45-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота-Ярис» совершила наезд на 8-летнюю девочку.

Ребенок переходил дорогу по обозначенному дорожными знаками регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована.