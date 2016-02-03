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Жительницу Нолинска приговорили к 100 часам обязательных работ за мошенничество с кредитом.

Сегодня, 19:00 | Просмотров: 111 | Версия для печати
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33-летняя нигде не работающая женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).
 
В июле 2017 года жительница Нолинска со своего домашнего компьютер оформила в Интернете анкету - заявку на получение кредита, предоставляемого ООО «МигКредит». В ней женщина указала персональные данные своей матери, в том числе сведения о месте работы, размере ежемесячной заработной платы, а также реквизиты банковской карты для перечисления денежных средств.
 
При этом жительница Нолинска расплачиваться за кредит не собиралась и полученные 86 тысяч рублей потратила на свои нужды.
 
Суд признал её виновной и назначил наказание в виде 100 часов обязательных работ. Кроме того по результатам рассмотрения уголовного дела суд взыскал с неё в пользу ООО «МигКредит» причиненный материальный ущерб.


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