Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.
Прокуратура Кировской области инициировала проведение проверки соблюдения законодательства о промышленной безопасности, градостроительного законодательства - по факту падения строительного крана на перекрестке ул. МОПРа и Октябрьского проспекта г. Кирова.
ЧП произошло 19 января около 11 часов. По предварительным данным, 1 человек погиб - это крановщик. При падении мужчину зажало в кабине крана. Еще один рабочий стройки получил травмы.
Также кран серьезно повредил автомобиль, припаркованный рядом с местом падения.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте ЧП продолжаются спасательные работы.
В доме, пострадавшем от падения крана полностью разрушена одна из квартир. В доме отключено тепло- и газоснабжение.
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