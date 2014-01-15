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Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

Сегодня, 12:40 | Просмотров: 3683 | Версия для печати
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Прокуратура Кировской области инициировала проведение проверки соблюдения законодательства о промышленной безопасности, градостроительного законодательства - по факту падения строительного крана на перекрестке ул. МОПРа и Октябрьского проспекта г. Кирова.
 
ЧП произошло 19 января около 11 часов. По предварительным данным, 1 человек погиб - это крановщик. При падении мужчину зажало в кабине крана. Еще один рабочий стройки получил травмы.
 
Также кран серьезно повредил автомобиль, припаркованный рядом с местом падения.
 
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте ЧП продолжаются спасательные работы.
 
В доме, пострадавшем от падения крана полностью разрушена одна из квартир. В доме отключено тепло- и газоснабжение. 


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