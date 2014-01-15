Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

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Прокуратура Кировской области инициировала проведение проверки соблюдения законодательства о промышленной безопасности, градостроительного законодательства - по факту падения строительного крана на перекрестке ул. МОПРа и Октябрьского проспекта г. Кирова.

ЧП произошло 19 января около 11 часов. По предварительным данным, 1 человек погиб - это крановщик. При падении мужчину зажало в кабине крана. Еще один рабочий стройки получил травмы.

Также кран серьезно повредил автомобиль, припаркованный рядом с местом падения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте ЧП продолжаются спасательные работы.

В доме, пострадавшем от падения крана полностью разрушена одна из квартир. В доме отключено тепло- и газоснабжение.