ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

27 января 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 55.8288
EURO: 69.6073
Погода в городе Кирове:
днём:  -11...-9°C
вечером:  -11...-9°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Житель Санчурского района вырубил ели на особо защищенном участке леса.

Сегодня, 11:13 | Просмотров: 184 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Факт незаконной вырубки елей был выявлен в ходе совместного рейда сотрудников отделения полиции «Санчурское» с работниками лесного отдела Министерства лесного хозяйства Кировской области.
 
Участок, на котором были вырублены ели, был особо защищенным. Здесь находились насаждения-медоносы. Министерству лесного хозяйства был причинен материальный ущерб на общую сумму почти 312 тысяч рублей.
 
Полицейские установили причастного к вырубке деревьев. Им оказался 63-летний житель деревни Большая Поломка Санчурского района. Спиленные ели мужчина вывез на личном тракторе.
 
В ходе обыска у подозреваемого изъяли спиленную древесину, бензопилы и трактор.
 
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 260 УК России «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
 
Ведется следствие.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

14:26 27.01.2018


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В Кирове дом, пострадавший от падения крана, полностью восстановят.

12:12 27.01.2018


В Кирове дом, пострадавший от падения крана, полностью восстановят.

В парке имени Гагарина разломали пианино, установленное общественными активистами.

11:47 27.01.2018


В парке имени Гагарина разломали пианино, установленное общественными активистами.

Житель Санчурского района вырубил ели на особо защищенном участке леса.

11:13 27.01.2018


Житель Санчурского района вырубил ели на особо защищенном участке леса.

В Кирове загорелась квартира из-за вспыхнувшего на плите масла.

10:51 27.01.2018


В Кирове загорелась квартира из-за вспыхнувшего на плите масла.

В Кирове дорожники приступили к расчистке «внетитульных» улиц

12:12 26.01.2018


В Кирове дорожники приступили к расчистке «внетитульных» улиц

Лальск претендует на звание «Самая красивая деревня России» (ФОТО)

11:39 26.01.2018


Лальск претендует на звание «Самая красивая деревня России» (ФОТО)

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове проходят отборочные соревнования на Первенство России по фигурному катанию

15:12 26.01.2018


В Кирове проходят отборочные соревнования на Первенство России по фигурному катанию

Кировские школьники ответили на вопросы инспектора ГИБДД

15:10 26.01.2018


Кировские школьники ответили на вопросы инспектора ГИБДД

В Лянгасово открылся ветеринарный участок

12:11 26.01.2018


В Лянгасово открылся ветеринарный участок

Кировские студенты отметили Татьянин день

10:38 26.01.2018


Кировские студенты отметили Татьянин день

Рейд по местам рыбной ловли

10:28 26.01.2018


Рейд по местам рыбной ловли

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Незаконной рубкой леса причинил ущерб на 6 миллионов рублей

22.03.2017


Незаконной рубкой леса причинил ущерб на 6 миллионов рублей

В Санчурске под топор пошел лес, рубка которого запрещена

24.11.2016


В Санчурске под топор пошел лес, рубка которого запрещена

В Кировской области "черного лесоруба" приговорили к 2 годам колонии строгого режима.

24.03.2017


В Кировской области "черного лесоруба" приговорили к 2 годам колонии строгого режима.

В Даровском районе "черного лесоруба" приговорили к 3 годам условно и амнистировали.

09.11.2017


В Даровском районе "черного лесоруба" приговорили к 3 годам условно и амнистировали.

В Омутнинском районе незаконно вырубили 97 елей.

23.01.2015


В Омутнинском районе незаконно вырубили 97 елей.

Полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже

02.12.2015


Полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже

Популярные новости

Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

23.01.2018


Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

22.01.2018


МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

19.01.2018


Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

23.01.2018


Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

19.01.2018


СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

Сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП в Зуевском районе.

18.01.2018


Сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП в Зуевском районе.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх