Житель Санчурского района вырубил ели на особо защищенном участке леса.

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Факт незаконной вырубки елей был выявлен в ходе совместного рейда сотрудников отделения полиции «Санчурское» с работниками лесного отдела Министерства лесного хозяйства Кировской области.

Участок, на котором были вырублены ели, был особо защищенным. Здесь находились насаждения-медоносы. Министерству лесного хозяйства был причинен материальный ущерб на общую сумму почти 312 тысяч рублей.

Полицейские установили причастного к вырубке деревьев. Им оказался 63-летний житель деревни Большая Поломка Санчурского района. Спиленные ели мужчина вывез на личном тракторе.

В ходе обыска у подозреваемого изъяли спиленную древесину, бензопилы и трактор.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 260 УК России «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Ведется следствие.