В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

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11 февраля 2018 года в Раменском районе Московской области вблизи н.п. Степановское потерпел крушение самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс № 703 Домодедово – Орск.

Были ли на борту жители Кировской области, пока неизвестно. В МЧС готовят полный список находившихся на борту членов экипажа и пассажиров. Самолет рухнул спустя 20 минут после вылета из аэропорта.

На его борту находилось более 70 человек.

На месте работают сотрудники МЧС. По предварительной информации, никто не выжил.

К ликвидации последствий происшествия привлечены силы и средства общей численностью более 150 человек и свыше 20 единиц техники.

«РИА Новости»: Президент России Владимир Путин поручил Правительству расследовать авиакатастрофу в Подмосковье самолета Ан-148. Глава государства выразил соболезнование в связи с гибелью людей, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой в Подмосковье. Путин также дал поручения соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ. Президент также выражает глубокие соболезнования всем тем, кто потерял родных и близких в этой катастрофе», — сказал Песков.

По факту падения самолета в Московской области открыт телефон «Горячей линии» 8-800-775-17-17.