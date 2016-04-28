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Новости / Происшествия

В Мурашинском районе полиция задержала трех подростков-«зацеперов».

Вчера, 16:51 | Просмотров: 163 | Версия для печати
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В дежурную часть линейного пункта полиции на станции Мураши Кировского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение от дежурного по станции Безбожник.
 
По его информации, на одном из вагонов грузового поезда были замечены несколько подростков. Дети держались за выступающие части вагона. Грузовой состав был остановлен, задержка движения составила 2 минуты.
 
Полицейские выяснили личности подростков. Все трое оказались уроженцами поселка Безбожник Мурашинского района. Молодые люди из неблагополучных семей и состоят на учете ПДН.
 
В отношении одного из задержанных, 16-летнего юноши, составлены административные протоколы по статьям 11.1 и 11.17 КоАП РФ. 
 
На родителей несовершеннолетних также составлены протоколы по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ.
 
С молодыми людьми и их родителями проведены беседы о правилах поведения на железной дороге и недопущения подобных ситуаций в будущем.


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