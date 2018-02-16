В Кирове оштрафовали трех молодых людей, избивших таксиста.
Инцидент произошел на улице Калинина г. Кирова.
При проезде перекрестка между водителем такси и водителем ВАЗ-2108 произошла потасовка. Один из мужчин обвинил другого в нарушении ПДД.
В процессе выяснения отношений в ссору ввязались знакомые водителя ВАЗа. В итоге таксист был сильно избит.
Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, благодаря которой полицейские установили личности всех участников драки.
Материалы проведенной сотрудниками УМВД проверки были направлены в Ленинский районный суд.
Трое правонарушителей привлечены к ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои», на них наложен денежный штраф.
по информации УМВД по Кировской области
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.