В Кирове оштрафовали трех молодых людей, избивших таксиста.

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Инцидент произошел на улице Калинина г. Кирова.

При проезде перекрестка между водителем такси и водителем ВАЗ-2108 произошла потасовка. Один из мужчин обвинил другого в нарушении ПДД.

В процессе выяснения отношений в ссору ввязались знакомые водителя ВАЗа. В итоге таксист был сильно избит.

Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, благодаря которой полицейские установили личности всех участников драки.

Материалы проведенной сотрудниками УМВД проверки были направлены в Ленинский районный суд.

Трое правонарушителей привлечены к ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои», на них наложен денежный штраф.

по информации УМВД по Кировской области