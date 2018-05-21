В Уржуме нашли пропавшего без вести инвалида.

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Инцидент произошел 16 июля 2018 года.

Жительницу Уржума обратилась в полицию с просьбой разыскать ее сына - инвалида детства. Он ушел из дома около 11 часов и обратно не вернулся.

Сотрудники ОВД быстро прибыли на место, изучили обстановку и оперативно организовали поиск.

Ситуацию осложнили начавшиеся в это время гроза и проливной дождь. Но полицейские продолжали вести поиск до позднего вечера. В девять часов вечера пропавший был найден и доставлен домой.

Жительница Уржума обратилась со словами благодарности к руководителю УМВД по Кировской области.

- Я и мои родные, - пишет Нина Сергеевна, обращаясь к генералу Селянину, - просим объявить благодарность сотрудникам ОВД Уржумского района за проявленную оперативность, чуткость в поисках моего сына. Если такие молодые люди, с таким отношением к людям будут служить в рядах полиции, то граждане России будут спокойны и счастливы.

по информации УМВД по Кировской области