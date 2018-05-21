ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

31 июля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.3497
EURO: 73.0738
Погода в городе Кирове:
днём:  +27...+29°C
вечером:  +18...+20°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Уржуме нашли пропавшего без вести инвалида.

Сегодня, 14:25 | Просмотров: 151 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Инцидент произошел 16 июля 2018 года.
 
Жительницу Уржума обратилась в полицию с просьбой разыскать ее сына - инвалида детства. Он ушел из дома около 11 часов и обратно не вернулся.
 
Сотрудники ОВД быстро прибыли на место, изучили обстановку и оперативно организовали поиск.
 
Ситуацию осложнили начавшиеся в это время гроза и проливной дождь. Но полицейские продолжали вести поиск до позднего вечера. В девять часов вечера пропавший был найден и доставлен домой.
 
Жительница Уржума обратилась со словами благодарности к руководителю УМВД по Кировской области.
 
- Я и мои родные, - пишет Нина Сергеевна, обращаясь к генералу Селянину, - просим объявить благодарность сотрудникам ОВД Уржумского района за проявленную оперативность, чуткость в поисках моего сына. Если такие молодые люди, с таким отношением к людям будут служить в рядах полиции, то граждане России будут спокойны и счастливы.
 
по информации УМВД по Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Первые победы кировчан на молодежном форуме «iВолга-2018».

14:48 31.07.2018


Первые победы кировчан на молодежном форуме «iВолга-2018».

В Кирове планируют построить автотрассу из Чистых прудов в Радужный.

14:43 31.07.2018


В Кирове планируют построить автотрассу из Чистых прудов в Радужный.

В Уржуме нашли пропавшего без вести инвалида.

14:25 31.07.2018


В Уржуме нашли пропавшего без вести инвалида.

В Кировской области выявлено 56 фактов сбыта поддельных денежных купюр.

14:15 31.07.2018


В Кировской области выявлено 56 фактов сбыта поддельных денежных купюр.

В Кирове будут судить риэлтора, оставившего без дома семью кировчан.

13:55 31.07.2018


В Кирове будут судить риэлтора, оставившего без дома семью кировчан.

В Кировской области дополнительно отремонтируют 9 участков дорог.

10:41 31.07.2018


В Кировской области дополнительно отремонтируют 9 участков дорог.

В Кирове сгорел цех по производству алюминиевых изделий.

10:35 31.07.2018


В Кирове сгорел цех по производству алюминиевых изделий.

Все новости

Вести. Кировская область

В КТК объяснили отсутствие горячей воды на Некрасова

17:41 31.07.2018


В КТК объяснили отсутствие горячей воды на Некрасова

Кировскому музею передали отпечатки древних растений

14:52 31.07.2018


Кировскому музею передали отпечатки древних растений

Сооружены все опоры путепровода в Чистые Пруды

14:41 31.07.2018


Сооружены все опоры путепровода в Чистые Пруды

Выдано 8 тысяч путевок в детсады Кирова

14:25 31.07.2018


Выдано 8 тысяч путевок в детсады Кирова

В Мурыгино второй раз ремонтируют въездную дорогу

11:42 31.07.2018


В Мурыгино второй раз ремонтируют въездную дорогу

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

21.05.2018


В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

В Афанасьевском районе нашли без вести пропавшего подростка.

24.07.2018


В Афанасьевском районе нашли без вести пропавшего подростка.

Яранские полицейские нашли мужчину, пропавшего без вести, в монастыре.

23.03.2018


Яранские полицейские нашли мужчину, пропавшего без вести, в монастыре.

Полицейские разыскивают без вести пропавшего подростка.

01.11.2014


Полицейские разыскивают без вести пропавшего подростка.

В Верхнекамском районе нашли пропавшего без вести мужчину.

27.07.2018


В Верхнекамском районе нашли пропавшего без вести мужчину.

В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

23.05.2018


В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

Популярные новости

27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

26.07.2018


27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

25.07.2018


В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

Сотрудника одного из министерств Кировской области подозревают в мошенничестве.

18.07.2018


Сотрудника одного из министерств Кировской области подозревают в мошенничестве.

В Кирово-Чепецке молодой человек упал с четвертого этажа.

18.07.2018


В Кирово-Чепецке молодой человек упал с четвертого этажа.

Жители поселка Опарино жалуются на бытовые проблемы

20.07.2018


Жители поселка Опарино жалуются на бытовые проблемы

В Пижанке благоустройство пруда обернулось большой проблемой для жителей

18.07.2018


В Пижанке благоустройство пруда обернулось большой проблемой для жителей

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх