В Кирове раскрыли подпольную сеть запрещенных игровых автоматов (ВИДЕО).

Следственными органами СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту незаконных организации и проведения азартных игр, вне игровой зоны, то есть по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.
По версии следствия, автоматы для запрещенных азартных игр были установлены в 65 помещениях на территории города Кирова.
Подпольную сеть организовали трое жителей областного центра. Клиенты участвовали в азартных играх с использованием интернета, а также средств связи вне игровой зоны.
В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, при тесном взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Кировской области в 65 помещениях было изъято более 100 единиц игорного оборудования.
По месту жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты: ноутбуки, планшет, сотовые телефоны, компьютеры, флеш-карты, денежные средства в сумме более одного миллиона рублей, документация и иные ценные вещи.
В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Расследование уголовного дела продолжается.
Если вам известны факты осуществления незаконных организации и проведения азартных игр на территории Кировской области, просьба сообщить об этом в правоохранительные органы. Телефон доверия СУ СК России по Кировской области 8-800-707-12-40 (короткий номер - 124).
по информации СУ СКР по Кировской области
видео предоставлено УМВД по Кировской области
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