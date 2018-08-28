В ДТП в Арбажском районе погиб 8-летний мальчик, 5 человек травмированы.

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Серьезная авария произошла в ночь на 28 августа.

Около 3 часов ночи на 257 километре ФАД «Вятка», по предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «Лада-Ларгус» совершил наезд на кабана. Животное внезапно выбежало на проезжую часть.

Автомобиль съехал с дороги и врезался в часть водопропускной трубы.

В результате ДТП погиб 8-летний пассажир автомобиля «Лада-Ларгус». Еще пять человек получили травмы. Это водитель автомашины и четыре его пассажира: 39-летняя женщина и мальчики (2 месяца, 2 года и 15 лет).

Все пострадавшие были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

по информации УМВД по Кировской области