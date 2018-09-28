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По факту ДТП в Юрьянском районе проводится проверка.

Сегодня, 19:33 | Просмотров: 576 | Версия для печати
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Страшная авария произошла 30 сентября около полудня на 6 км федеральной автодороги «Вятка».
 
По предварительным данным, автомобиль «Лада Калина» двигался из г. Кирова и остановился на перекрестке, поворачивая налево в сторону п. Гирсово. Грузовой автомобиль «ДАФ» двигался следом за «Калиной» в попутном направлении.
 
Водитель фуры не смог среагировать на маневр легкового авто, не справился с управлением и врезался в "Калину".
 
От удара легковой автомобиль отбросило на полосу встречного движения, по которой двигался автомобиль «Рено Сандеро». В результате "Калину" буквально смяло пополам от двойного столкновения.
 
По предварительной информации, в ДТП два человека погибли - пассажиры (женщина и мужчина) автомобиля «Калина». Шесть человек получили травмы различной степени тяжести: водитель и два пассажира автомобиля «Калина», водитель и два пассажира автомобиля «Рено Сандеро».
 
По факту ДТП проводится проверка, уточняются обстоятельства происшествия.
 
по информации УМВД по Кировской области
фото vk.com


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