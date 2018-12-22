В Кирове ищут водителя, скрывшегося от следствия.

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Полиция разыскивает кировчанина, обвиняемого в повторном нарушении ПДД.

В отделе полиции №1 УМВД России по г. Кирову ранее было возбуждено уголовное дело в отношении Данилова Игоря Петровича, 1969 года рождения.

Мужчина несколько раз был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Материалы уголовного дела по окончании расследования были переданы в суд для рассмотрения по существу, однако обвиняемый на судебные заседания не являлся, по месту жительства не появляется.

Если вам известно местонахождение разыскиваемого, сообщите информацию по телефонам: 36-16-22, 8-999-361-1223, 8-999-361-0613.

по информации УМВД по Кировской области