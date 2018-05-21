В Кирове нашли пропавшего без вести 11-летнего мальчика.
ЧП произошло 14 февраля. Ночью в полицию обратилась жительница г. Орлова, которая сообщила, что ее 11-летний сын пропал без вести.
Мама с сыном приехали в Киров в поликлинику и остановились на ночь у знакомых.
Мальчик ушел гулять и пропал.
Сотрудники полиции незамедлительно приступили к поиску. Были опрошены все близкие и знакомые школьника.
Полицейские проверяли возможные места нахождения 3-классника.
Мальчика удалось найти утром. Наряд ППС обнаружил пропавшего ребенка в торгово-развлекательном центре на улице Горького.
Сотрудники полиции опросят его и передадут матери.
по информации УМВД по Кировской области
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