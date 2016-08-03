На живодёра из Мурашей, избившего и выбросившего в мусорку собаку со щенками, завели уголовное дело
- Не бойся, не бойся моя девочка.
От такой встречи у кого угодно слезы на глазах наворачиваются. Шокирующая история человеческой жестокости - рядом с нами. Собаку в Мурашах нашли волонтеры: в крови и в мусорном контейнере со своими щенками. Анастасия признается - думали, не выживет.
АНАСТАСИЯ НИКУЛИНА, ВОЛОНТЕР:
«Когда мы приехали, собака была дезориентирована, она бежала, ничего не видела, слышала, ударялась в стену, ничего не понимала».
Человечность людей проявляется в их отношении к животным. Но, похоже, эту проверку общество давно провалило. Та ночь у волонтёров до сих пор перед глазами - счёт шел буквально на минуты.
АНАСТАСИЯ НИКУЛИНА, ВОЛОНТЁР:
«У нее черепно-мозговая травма скрытая и вывих глазного яблока, естественно, что глаз уже под удаление только, уже его никак не спасти, но это меньшее из зол, что могло произойти, хорошо, что она жива и не осталась вообще умственно-отсталой».
Сегодня жизни собаки уже ничего не угрожает, а щенки находятся на передержке у волонтёров. Полицейские установили хозяйку собаки. С ее слов, к ней в гости приходил 42- летний знакомый, который разозлился на собаку, вынес ее из дома, избил, а потом выбросил.
СЕРГЕЙ БАРАНЦЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Он был доставлен в отдел полиции, дал признательные показания и сегодня, 14 февраля было возбуждено уголовное дело по признакам статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным". Статья предполагает до 3 лет лишения свободы».
Скромная, ласкова и немного боязливая. Самое страшное - позади. Теперь она Мира. Зоозащитники верят, что, меняя имя, меняют судьбу и животному.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
05.02.2019