На живодёра из Мурашей, избившего и выбросившего в мусорку собаку со щенками, завели уголовное дело

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Хуже зверей. 42-летний житель Мурашей пару дней назад изувечил собаку со щенятами и выкинул в мусорный контейнер. О судьбе собаки в репортаже Карины Алоян.От такой встречи у кого угодно слезы на глазах наворачиваются. Шокирующая история человеческой жестокости - рядом с нами. Собаку в Мурашах нашли волонтеры: в крови и в мусорном контейнере со своими щенками. Анастасия признается - думали, не выживет.Человечность людей проявляется в их отношении к животным. Но, похоже, эту проверку общество давно провалило. Та ночь у волонтёров до сих пор перед глазами - счёт шел буквально на минуты.Сегодня жизни собаки уже ничего не угрожает, а щенки находятся на передержке у волонтёров. Полицейские установили хозяйку собаки. С ее слов, к ней в гости приходил 42- летний знакомый, который разозлился на собаку, вынес ее из дома, избил, а потом выбросил.Скромная, ласкова и немного боязливая. Самое страшное - позади. Теперь она Мира. Зоозащитники верят, что, меняя имя, меняют судьбу и животному.