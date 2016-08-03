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Новости / Происшествия

На живодёра из Мурашей, избившего и выбросившего в мусорку собаку со щенками, завели уголовное дело

Вчера, 10:16 | Просмотров: 288 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Хуже зверей. 42-летний житель Мурашей пару дней назад изувечил собаку со щенятами и выкинул в мусорный контейнер. О судьбе собаки в репортаже Карины Алоян.

- Не бойся, не бойся моя девочка.

От такой встречи у кого угодно слезы на глазах наворачиваются. Шокирующая история человеческой жестокости - рядом с нами. Собаку в Мурашах нашли волонтеры: в крови и в мусорном контейнере со своими щенками. Анастасия признается - думали, не выживет.

На живодёра из Мурашей, избившего и выбросившего в мусорку собаку со щенками, завели уголовное дело АНАСТАСИЯ НИКУЛИНА, ВОЛОНТЕР:
«Когда мы приехали, собака была дезориентирована, она бежала, ничего не видела, слышала, ударялась в стену, ничего не понимала».
 
Человечность людей проявляется в их отношении к животным. Но, похоже, эту проверку общество давно провалило. Та ночь у волонтёров до сих пор перед глазами - счёт шел буквально на минуты.

АНАСТАСИЯ НИКУЛИНА, ВОЛОНТЁР:
«У нее черепно-мозговая травма скрытая и вывих глазного яблока, естественно, что глаз уже под удаление только, уже его никак не спасти, но это меньшее из зол, что могло произойти, хорошо, что она жива и не осталась вообще умственно-отсталой».

Сегодня жизни собаки уже ничего не угрожает, а щенки находятся на передержке у волонтёров. Полицейские установили хозяйку собаки. С ее слов, к ней в гости приходил 42- летний знакомый, который разозлился на собаку, вынес ее из дома, избил, а потом выбросил.

На живодёра из Мурашей, избившего и выбросившего в мусорку собаку со щенками, завели уголовное дело СЕРГЕЙ БАРАНЦЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Он был доставлен в отдел полиции, дал признательные показания и сегодня, 14 февраля было возбуждено уголовное дело по признакам статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным". Статья предполагает до 3 лет лишения свободы».

Скромная, ласкова и немного боязливая. Самое страшное - позади. Теперь она Мира. Зоозащитники верят, что, меняя имя, меняют судьбу и животному.


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