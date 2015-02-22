В Кирове от падения снега с крыши пострадали 2-летний ребенок и 62-летний мужчина.
Два случая схода снега с кровель на людей произошли 16 февраля 2019 года.
Первое ЧП случилось около 11 часов на улице Чистопрудненской, 8.
Снег упал на двухлетнего ребенка. Малыша отвезли в травматологию.
Ребенок получил ушиб. После осмотра врачами его отпустили домой, госпитализация не потребовалась. Информация о ЧП довели до сведения директора управляющей компании «Интехсервис» и управления административно-технической инспекции и муниципального контроля.
В данный момент проводится проверка. 16-этажный дом на улице Чистопрудненской имеет плоскую крышу. Снежная масса могла упасть с балконов и козырьков над ними. По итогам проверки будут определены меры по отношению к управляющей компании.
Второй случай падения снега на человека произошел сегодня на улице Дзержинского, 16. Снежная масса съехала с крыши на прохожего 1956 года рождения.
Мужчина получил небольшое повреждение лучепястного сустава. Госпитализация также не потребовалась.
Добавим, что накануне почти снежная лавина обрушилась на прохожего в центре Кирова на улице Ленина. Мужчина также отделался ушибами.
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