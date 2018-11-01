ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

18 февраля 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.2470
EURO: 74.9055
Погода в городе Кирове:
ночью:  -17...-15°C
утром:  -17...-15°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

33-летний кировчанин поверил в "компенсацию" и перечислил мошенникам 140 тысяч рублей.

Сегодня, 18:31 | Просмотров: 105 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Мужчина периодически приобретал биологически активные добавки.
 
Недавно ему позвонил некий "следователь из Москвы" и сообщил, что БАДы были проданы некачественные. В качестве возмещения ущерба кировчанину полагалась "компенсация" более 500 тысяч рублей.
 
"Следователь" продиктовал кировчанину "номер телефона банка, по которому нужно обратиться для получения денег". Доверчивый мужчина позвонил по указанному номеру.
 
В "банке" ему сообщили о том, что для получения компенсации нужно "оплатить услуги за открытие счета – около 30 тысяч рублей". Кировчанин деньги перечислил.
 
Через несколько дней ему снова позвонили и сообщили, что он должен перевести 110 тысяч рублей в качестве инкассационного сбора. Это требование мужчина также выполнил.
 
Ну а следующий звонок был от "сотрудника службы безопасности банка", который вдруг объявил кировчанина "мошенником" и потребовал заплатить почти 300 тысяч рублей, "чтобы не передавать дело в полицию". Мужчина наконец понял, что его обманули и сам обратился в полицию. Мошенников ищут.
 
А еще одного "сотрудника банка" полицейские уже задержали. 33-летняя жительница Краснодара звонила на номера телефонов незнакомых ей людей и под предлогом «решения проблем с банковской картой, возникших из-за сбоя в системе», узнавала данные чужих карт и списывала различные суммы.
 
В числе пострадавших были и жители Кировской области. Мошенницу задержали в г. Анапе.
 
В настоящее время ее доставляют в Киров для проведения следственных действий. Полицейские подозревают, что девушка причастна к более чем 20 подобным хищениям.
 
по информации УМВД по Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В регионах ПФО прошли торжественные мероприятия, посвященные 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

18:57 18.02.2019


В регионах ПФО прошли торжественные мероприятия, посвященные 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

33-летний кировчанин поверил в "компенсацию" и перечислил мошенникам 140 тысяч рублей.

18:31 18.02.2019


33-летний кировчанин поверил в "компенсацию" и перечислил мошенникам 140 тысяч рублей.

В Верхнекамском районе нетрезвый водитель на "ЗАЗ Шанс" врезался в иномарку.

13:33 18.02.2019


В Верхнекамском районе нетрезвый водитель на "ЗАЗ Шанс" врезался в иномарку.

На Октябрьском проспекте столкнулись "Калина" и "Приора": пострадали 3 человека - в том числе ребенок.

13:13 18.02.2019


На Октябрьском проспекте столкнулись "Калина" и "Приора": пострадали 3 человека - в том числе…

В Шабалинском районе рабочий пилорамы зарубил топором своего коллегу.

12:43 18.02.2019


В Шабалинском районе рабочий пилорамы зарубил топором своего коллегу.

В Советском районе произошел несчастный случай на охоте.

12:25 18.02.2019


В Советском районе произошел несчастный случай на охоте.

Юные кировские борцы пополнили коллекцию своих наград.

11:28 18.02.2019


Юные кировские борцы пополнили коллекцию своих наград.

Все новости

Вести. Кировская область

В манеже "Вересники" завершился Чемпионат и Первенство страны по многоборью

17:49 18.02.2019


В манеже "Вересники" завершился Чемпионат и Первенство страны по многоборью

В Кирове выступили два уникальных ансамбля

17:46 18.02.2019


В Кирове выступили два уникальных ансамбля

Выставка фотографий нашего земляка Аркадия Шишкина в музее Александра Грина

17:40 18.02.2019


Выставка фотографий нашего земляка Аркадия Шишкина в музее Александра Грина

День открытых дверей в онкодиспансере

17:38 18.02.2019


День открытых дверей в онкодиспансере

В Орлове не могут решить городские проблемы из-за нехватки денег

17:37 18.02.2019


В Орлове не могут решить городские проблемы из-за нехватки денег

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кировчанин поверил в "компенсацию" и перечислил мошенникам 341 тысячу рублей.

01.11.2018


Кировчанин поверил в "компенсацию" и перечислил мошенникам 341 тысячу рублей.

70-летний кировчанин поверил в "компенсацию" за некачественный товар и перечислил мошенникам 635 тысяч рублей.

01.10.2018


70-летний кировчанин поверил в "компенсацию" за некачественный товар и перечислил мошенникам 635 тысяч рублей.

Поверила в «выплату компенсации» и лишилась более 130 тысяч рублей.

28.02.2017


Поверила в «выплату компенсации» и лишилась более 130 тысяч рублей.

Жительница п. Опарино отдала мошенникам 474 тысячи рублей, что получить "компенсацию" 7 млн рублей.

11.09.2018


Жительница п. Опарино отдала мошенникам 474 тысячи рублей, что получить "компенсацию" 7 млн рублей.

Житель Нагорска "подарил" мошенникам 1 млн 375 тысяч рублей, чтобы получить компенсацию за "некачественный товар".

07.12.2018


Житель Нагорска "подарил" мошенникам 1 млн 375 тысяч рублей, чтобы получить компенсацию за…

Житель Кирова при оформлении кредита через интернет потерял 55 тысяч рублей.

05.04.2018


Житель Кирова при оформлении кредита через интернет потерял 55 тысяч рублей.

Популярные новости

Какова судьба регионального материнского капитала?

11.02.2019


Какова судьба регионального материнского капитала?

В Яранске сотрудники СКР проводят проверку по факту возможного применения силы в отношении подростка.

05.02.2019


В Яранске сотрудники СКР проводят проверку по факту возможного применения силы в отношении подростка.

В Кирове в 20 школах и 4 детских садах ввели частичный карантин.

05.02.2019


В Кирове в 20 школах и 4 детских садах ввели частичный карантин.

Маленькому жителю Омутнинска Матвею Волосникову нужна помощь

15.02.2019


Маленькому жителю Омутнинска Матвею Волосникову нужна помощь

Начальника УФСИН по Кировской области освободили от занимаемой должности.

08.02.2019


Начальника УФСИН по Кировской области освободили от занимаемой должности.

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

13.02.2019


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх