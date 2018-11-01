33-летний кировчанин поверил в "компенсацию" и перечислил мошенникам 140 тысяч рублей.

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Мужчина периодически приобретал биологически активные добавки.

Недавно ему позвонил некий "следователь из Москвы" и сообщил, что БАДы были проданы некачественные. В качестве возмещения ущерба кировчанину полагалась "компенсация" более 500 тысяч рублей.

"Следователь" продиктовал кировчанину "номер телефона банка, по которому нужно обратиться для получения денег". Доверчивый мужчина позвонил по указанному номеру.

В "банке" ему сообщили о том, что для получения компенсации нужно "оплатить услуги за открытие счета – около 30 тысяч рублей". Кировчанин деньги перечислил.

Через несколько дней ему снова позвонили и сообщили, что он должен перевести 110 тысяч рублей в качестве инкассационного сбора. Это требование мужчина также выполнил.

Ну а следующий звонок был от "сотрудника службы безопасности банка", который вдруг объявил кировчанина "мошенником" и потребовал заплатить почти 300 тысяч рублей, "чтобы не передавать дело в полицию". Мужчина наконец понял, что его обманули и сам обратился в полицию. Мошенников ищут.

А еще одного "сотрудника банка" полицейские уже задержали. 33-летняя жительница Краснодара звонила на номера телефонов незнакомых ей людей и под предлогом «решения проблем с банковской картой, возникших из-за сбоя в системе», узнавала данные чужих карт и списывала различные суммы.

В числе пострадавших были и жители Кировской области. Мошенницу задержали в г. Анапе.

В настоящее время ее доставляют в Киров для проведения следственных действий. Полицейские подозревают, что девушка причастна к более чем 20 подобным хищениям.

по информации УМВД по Кировской области