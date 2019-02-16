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Сразу два человека пострадали от схода снега с крыш в Кирове

Сегодня, 14:02 | Просмотров: 107 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Сразу два случая схода снега с кровель на людей произошли в областном центре 16 февраля. В Чистых Прудах снежная масса рухнула на двухлетнего малыша. Сейчас следователи выясняют обстоятельства травмирования ребенка.

Первое ЧП случилось в 11 утра у дома № 8 по улице Чистопрудненской. Из-за схода снежных масс повреждение мягких тканей получил двухлетний ребёнок. После осмотра врачами Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии малыш был отпущен домой.

Сразу два человека пострадали от схода снега с крыш в Кирове МАРИЯ МЕРКУЛОВА, ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СКР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В настоящее время по данному факту проводится до следственная проверка следователи выясняют обстоятельства произошедшего и причины случившегося, по результатам будет принято процессуальное решение».

Откуда с дома, имеющего плоскую крышу, сошла снежная масса, непонятно. Возможно, причиной стали неочищенные козырьки лоджий на верхних этажах, как это видно по соседней многоэтажке. Жители восьмого дома тоже не могут пояснить случившееся.

- Я не знаю, у нас козырьки точно вовремя огребаются, комментировать больше ничего не могу.

И еще одно происшествие субботы. На улице Дзержинского, 16, предположительно с крыши дома, снег сошел на прохожего 1956 года рождения. Мужчина получил небольшое повреждение лучезапястного сустава. После осмотра медики направили пострадавшего на амбулаторное лечение.

Сразу два человека пострадали от схода снега с крыш в Кирове ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Управляющие компании пока, к сожалению, не все понимают меру ответственности, будем эту работу продолжать, потому что есть целый список чемпионов, работаем и со своей АТИ, и в плотном контакте с ГЖИ, будем доводить до логического конца, чтобы таких случаев больше не повторялось, это вопиющие случаи, тем более, если в инциденте принимают участие дети, это на порядок повышает нашу ответственность».

В горадминистрации заверили, что ни один факт схода снега с крыши не останется безнаказанным для управляющих компаний. Отметим, что недавно одна из них за подобное ЧП заплатила 300 000 рублей.


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