Сразу два человека пострадали от схода снега с крыш в Кирове

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Сразу два случая схода снега с кровель на людей произошли в областном центре 16 февраля. В Чистых Прудах снежная масса рухнула на двухлетнего малыша. Сейчас следователи выясняют обстоятельства травмирования ребенка.Первое ЧП случилось в 11 утра у дома № 8 по улице Чистопрудненской. Из-за схода снежных масс повреждение мягких тканей получил двухлетний ребёнок. После осмотра врачами Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии малыш был отпущен домой.Откуда с дома, имеющего плоскую крышу, сошла снежная масса, непонятно. Возможно, причиной стали неочищенные козырьки лоджий на верхних этажах, как это видно по соседней многоэтажке. Жители восьмого дома тоже не могут пояснить случившееся.И еще одно происшествие субботы. На улице Дзержинского, 16, предположительно с крыши дома, снег сошел на прохожего 1956 года рождения. Мужчина получил небольшое повреждение лучезапястного сустава. После осмотра медики направили пострадавшего на амбулаторное лечение.В горадминистрации заверили, что ни один факт схода снега с крыши не останется безнаказанным для управляющих компаний. Отметим, что недавно одна из них за подобное ЧП заплатила 300 000 рублей.