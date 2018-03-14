В Кирове проверяют пассажирский автотранспорт

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Чтобы поездка прошла без риска. В Кирове продолжаются проверки пассажирского автотранспорта. Как показывает статистика, аварии, вызванные неисправностью автобусов и троллейбусов, - не редкость.Каждый день сотни автобусов выходят на регулярные рейсы в Кирове и Кировской области. Не вся техника новая, не вся в идеальном состоянии. Аварии, вызванные поломками, случаются каждый год.Буквально недавно - 3 февраля этого года загорелся ЛИАЗ на улице Московской. В прошлом году сгорел автобус на трассе Киров-Слободской. В феврале этого года страшное ДТП произошло в Калужской области, перевернулся старый автобус MAN, 32 человека пострадали, 4 погибли.У остановленного во время рейда ПАЗика не горели все габаритные огни. За такое нарушение штраф - 500 рублей. Сумма для водителя автобуса неприятная - почти половина дневной выручки.Перед выходом автобуса или троллейбуса в рейс его обязательно осматривают механики. Если выявлена какая-то неисправность, техника идет на ремонт. Но бывают исключения, когда на мелкие неисправности просто закрывают глаза - и машина уходит в рейс.В автоколоннах, работающих в правовом поле, за техническим состоянием автобусов и за здоровьем водителей тщательно следят, чего нельзя сказать о частных нелегальных перевозчиках.Поездка в автобусе или троллейбусе, казалось бы, совершенно будничное дело, но каждая из них может стоить жизни. Дорога не прощает легкомысленного самоуверенного отношения к себе. И только тщательная проверка техники и соблюдение правил дорожного движения поможет избежать возможной трагедии.