В Кирове проверяют пассажирский автотранспорт
Каждый день сотни автобусов выходят на регулярные рейсы в Кирове и Кировской области. Не вся техника новая, не вся в идеальном состоянии. Аварии, вызванные поломками, случаются каждый год.
Буквально недавно - 3 февраля этого года загорелся ЛИАЗ на улице Московской. В прошлом году сгорел автобус на трассе Киров-Слободской. В феврале этого года страшное ДТП произошло в Калужской области, перевернулся старый автобус MAN, 32 человека пострадали, 4 погибли.
АЛЕКСЕЙ БАТАШЕВ, ИНСПЕКТОР УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В связи с резонансными ДТП на пассажирском автотранспорте у нас проходят рейды, мы проверяем состояние автотранспортных средств, наличие документов».
У остановленного во время рейда ПАЗика не горели все габаритные огни. За такое нарушение штраф - 500 рублей. Сумма для водителя автобуса неприятная - почти половина дневной выручки.
АЛЕКСЕЙ БАТАШЕВ, ИНСПЕКТОР УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Водители платят штраф из своего кармана. Никто за водителя не будет платить. Руководители не поощряют нарушения правил».
Перед выходом автобуса или троллейбуса в рейс его обязательно осматривают механики. Если выявлена какая-то неисправность, техника идет на ремонт. Но бывают исключения, когда на мелкие неисправности просто закрывают глаза - и машина уходит в рейс.
ДЕНИС ПЫРЛОГ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ:
«Есть перевозчики, которые злоупотребляют техсостоянием, но рулевое управление, тормозная система все равно осматриваются должным образом. А габаритные огни, маркерные огни, не всегда попадают в поле внимания. Но мы стараемся такого не допускать».
В автоколоннах, работающих в правовом поле, за техническим состоянием автобусов и за здоровьем водителей тщательно следят, чего нельзя сказать о частных нелегальных перевозчиках.
АНДРЕЙ ИВАНОВ, МЕХАНИК АТП:
«Перед выездом на линию автобус проверяется комплексно - как внешнее состояние, так и внутреннее, работоспособность всех механизмов и систем».
Поездка в автобусе или троллейбусе, казалось бы, совершенно будничное дело, но каждая из них может стоить жизни. Дорога не прощает легкомысленного самоуверенного отношения к себе. И только тщательная проверка техники и соблюдение правил дорожного движения поможет избежать возможной трагедии.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!